Экономный рецепт вкусного яблочного печенья: всего 15 минут и минимум ингредиентов
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Яблочное печенье по этому рецепту сможет приготовить даже начинающий кулинар
Сейчас особенно актуальны быстрые рецепты с незатейливым набором продуктов. Поэтому предлагаем вам приготовить вкуснейшее печенье из яблок, которое испечётся всего за 15 минут, а ингредиенты для него найдутся у каждой хозяйки. Раньше мы рассказывали, как приготовить простое печенье на кефире, так что сохраняйте себе в коллекцию несложные и быстрые рецепты.
Рецептом этого печенья поделилась кулинар Александра, которая считает, что вкусно есть нужно каждый день.
Ингредиенты:
- Масло сливочное — 55 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 1 стакан
- Мука — 1,5 стакана
- Сметана — 3 ст. л
- Разрыхлитель — 1 ч. л
- Соль — 1/4 ч. л
- Яблоко — 2 шт.
Способ приготовления:
- Сливочное масло взбейте с сахаром и яйцом до воздушной массы.
- В миску просейте муку, соль и разрыхлитель.
- Постепенно всыпьте муку в смесь масла и яиц, добавьте сметану.
- Очистите яблоко, удалите сердцевину и нарежьте кубиком толщиной 0,5 сантиметра.
- В тесто всыпьте яблочные кубики и аккуратно перемешайте деревянной ложкой.
- На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите тесто чайной ложечкой.
- Выпекайте 12–15 минут при температуре 200° С. Перед подачей остудить.
Как вы видите, рецепт действительно очень простой. Если вы любите корицу – смело добавляйте ее в тесто. В прошлый раз мы рассказывали, как приготовить необычный балканский пирог из теста фило со шпинатом, кстати, рецепт вытяжного теста там тоже есть.