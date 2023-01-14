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Экономный рецепт вкусного яблочного печенья: всего 15 минут и минимум ингредиентов

Автор
Анастасия Николаенко
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Автор
Вкусная и ароматная выпечка порадует любителей яблок
Вкусная и ароматная выпечка порадует любителей яблок. Фото www.imperialsugar.com

Яблочное печенье по этому рецепту сможет приготовить даже начинающий кулинар

Сейчас особенно актуальны быстрые рецепты с незатейливым набором продуктов. Поэтому предлагаем вам приготовить вкуснейшее печенье из яблок, которое испечётся всего за 15 минут, а ингредиенты для него найдутся у каждой хозяйки. Раньше мы рассказывали, как приготовить простое печенье на кефире, так что сохраняйте себе в коллекцию несложные и быстрые рецепты.

Рецептом этого печенья поделилась кулинар Александра, которая считает, что вкусно есть нужно каждый день.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное — 55 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 1 стакан
  • Мука — 1,5 стакана
  • Сметана — 3 ст. л
  • Разрыхлитель — 1 ч. л
  • Соль — 1/4 ч. л
  • Яблоко — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло взбейте с сахаром и яйцом до воздушной массы.
  2. В миску просейте муку, соль и разрыхлитель.
  3. Постепенно всыпьте муку в смесь масла и яиц, добавьте сметану.
  4. Очистите яблоко, удалите сердцевину и нарежьте кубиком толщиной 0,5 сантиметра.
  5. В тесто всыпьте яблочные кубики и аккуратно перемешайте деревянной ложкой.
  6. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите тесто чайной ложечкой.
  7. Выпекайте 12–15 минут при температуре 200° С. Перед подачей остудить.

Как вы видите, рецепт действительно очень простой. Если вы любите корицу – смело добавляйте ее в тесто. В прошлый раз мы рассказывали, как приготовить необычный балканский пирог из теста фило со шпинатом, кстати, рецепт вытяжного теста там тоже есть.

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