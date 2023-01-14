Экономный рецепт вкусного яблочного печенья: всего 15 минут и минимум ингредиентов

Яблочное печенье по этому рецепту сможет приготовить даже начинающий кулинар

Сейчас особенно актуальны быстрые рецепты с незатейливым набором продуктов. Поэтому предлагаем вам приготовить вкуснейшее печенье из яблок, которое испечётся всего за 15 минут, а ингредиенты для него найдутся у каждой хозяйки. Раньше мы рассказывали, как приготовить простое печенье на кефире, так что сохраняйте себе в коллекцию несложные и быстрые рецепты.

Рецептом этого печенья поделилась кулинар Александра, которая считает, что вкусно есть нужно каждый день.

Ингредиенты:

Масло сливочное — 55 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 стакан

Мука — 1,5 стакана

Сметана — 3 ст. л

Разрыхлитель — 1 ч. л

Соль — 1/4 ч. л

Яблоко — 2 шт.

Способ приготовления:

Сливочное масло взбейте с сахаром и яйцом до воздушной массы. В миску просейте муку, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпьте муку в смесь масла и яиц, добавьте сметану. Очистите яблоко, удалите сердцевину и нарежьте кубиком толщиной 0,5 сантиметра. В тесто всыпьте яблочные кубики и аккуратно перемешайте деревянной ложкой. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите тесто чайной ложечкой. Выпекайте 12–15 минут при температуре 200° С. Перед подачей остудить.

Как вы видите, рецепт действительно очень простой. Если вы любите корицу – смело добавляйте ее в тесто. В прошлый раз мы рассказывали, как приготовить необычный балканский пирог из теста фило со шпинатом, кстати, рецепт вытяжного теста там тоже есть.