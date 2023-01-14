Секрет приготовления хрустящего картофеля в духовке: получается идеально

Если желания готовить нет, но очень хочется вкусно поесть – этот рецепт специально для вас!

Картошка, приготовленная по этому рецепту — не уступит ресторанному блюду, при этом понадобится всего три ингредиента и минимальное время приготовления. Сохраняйте в закладки, особенно если обожаете золотистые с нежной мякотью ломтики картофеля. И главное – никакого предварительного отваривания!

Раньше мы рассказывали о вкусных котлетах, которые можно приготовить из картофеля и колбасы – это тоже хорошая идея для ценителей этого овоща.

Автор рецепта предлагает не стесняться и добавлять разные пряности по своему вкусу.

Ингредиенты:

Картофель

Рафинированное масло

Соль

Приготовление

Картошку хорошо помойте и очистите от кожуры. Каждый клубень разрежьте на одинаковые, среднего размера, ломтики. В сковороду изрядно налейте масла, положите картофель и тщательно перемешайте, посолите. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 60 минут.

Раньше мы рассказывали о секретном ингредиенте, который спасет картофель в шелухе от потемнения.