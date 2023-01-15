Экономнее не придумаешь: как приготовить вкусный хумус из белой фасоли за 10 минут

Если у вас есть банка фасоли – попробуйте сделать из нее хумус

Традиционно хумус готовят из нута, но белая фасоль может стать прекрасной альтернативой, ведь она тоже питательна, богата белком и клетчаткой.

Всего за 10 минут вы получите вкусную закуску с нежной кремовой текстурой, которую можно использовать как дополнение к бутербродам, яйцам и овощам. Кстати, это блюдо может пригодиться при отсутствии света, и не забудьте прочитать полный список всех продуктов, которые стоит иметь дома во время отключений.

Авторы рецепта отмечают, что нужные ингредиенты есть на каждой кухне, так что при наличии фасоли – вы можете приготовить хумус уже сейчас.

Ингредиенты:

1 банка белой фасоли, которую нужно промыть и подсушить

1,5 полные столовые ложки подсолнечного масла

2 столовые ложки оливкового масла

сок 1 лимона

1 измельченный зубчик чеснока

четверть мелко порубленного лука

соль

Что дополнительно улучшит вкус:

по 1/4 чайной ложки тмина и кориандра

1/2 чайной ложки дижонской горчицы

базилик или чабрец

Способ приготовления

Поместите ингредиенты в кухонный комбайн и смешайте до желаемой консистенции. Если вам чего-то не хватает по вкусовым качествам — добавьте и взбейте еще раз, а если хумус кажется слишком густым – добавьте столовую ложку воды.

Раньше мы делились необычным рецептом сухого варенья в духовке и приготовлением оригинальной заправки для салата из авокадо и йогурта за пять минут.