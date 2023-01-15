Экономнее не придумаешь: как приготовить вкусный хумус из белой фасоли за 10 минут
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Если у вас есть банка фасоли – попробуйте сделать из нее хумус
Традиционно хумус готовят из нута, но белая фасоль может стать прекрасной альтернативой, ведь она тоже питательна, богата белком и клетчаткой.
Всего за 10 минут вы получите вкусную закуску с нежной кремовой текстурой, которую можно использовать как дополнение к бутербродам, яйцам и овощам. Кстати, это блюдо может пригодиться при отсутствии света, и не забудьте прочитать полный список всех продуктов, которые стоит иметь дома во время отключений.
Авторы рецепта отмечают, что нужные ингредиенты есть на каждой кухне, так что при наличии фасоли – вы можете приготовить хумус уже сейчас.
Ингредиенты:
- 1 банка белой фасоли, которую нужно промыть и подсушить
- 1,5 полные столовые ложки подсолнечного масла
- 2 столовые ложки оливкового масла
- сок 1 лимона
- 1 измельченный зубчик чеснока
- четверть мелко порубленного лука
- соль
Что дополнительно улучшит вкус:
- по 1/4 чайной ложки тмина и кориандра
- 1/2 чайной ложки дижонской горчицы
- базилик или чабрец
Способ приготовления
- Поместите ингредиенты в кухонный комбайн и смешайте до желаемой консистенции.
- Если вам чего-то не хватает по вкусовым качествам — добавьте и взбейте еще раз, а если хумус кажется слишком густым – добавьте столовую ложку воды.
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