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Экономнее не придумаешь: как приготовить вкусный хумус из белой фасоли за 10 минут

Автор
Анастасия Николаенко
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Фасоль, масло, лимон и лук – все что нужно для приготовления этого пикантного блюда
Фасоль, масло, лимон и лук – все что нужно для приготовления этого пикантного блюда. Фото simple-veganista.com

Если у вас есть банка фасоли – попробуйте сделать из нее хумус

Традиционно хумус готовят из нута, но белая фасоль может стать прекрасной альтернативой, ведь она тоже питательна, богата белком и клетчаткой.

Всего за 10 минут вы получите вкусную закуску с нежной кремовой текстурой, которую можно использовать как дополнение к бутербродам, яйцам и овощам. Кстати, это блюдо может пригодиться при отсутствии света, и не забудьте прочитать полный список всех продуктов, которые стоит иметь дома во время отключений.

Авторы рецепта отмечают, что нужные ингредиенты есть на каждой кухне, так что при наличии фасоли – вы можете приготовить хумус уже сейчас.

Ингредиенты:

  • 1 банка белой фасоли, которую нужно промыть и подсушить
  • 1,5 полные столовые ложки подсолнечного масла
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • сок 1 лимона
  • 1 измельченный зубчик чеснока
  • четверть мелко порубленного лука
  • соль

Что дополнительно улучшит вкус:

  • по 1/4 чайной ложки тмина и кориандра
  • 1/2 чайной ложки дижонской горчицы
  • базилик или чабрец

Способ приготовления

  1. Поместите ингредиенты в кухонный комбайн и смешайте до желаемой консистенции.
  2. Если вам чего-то не хватает по вкусовым качествам — добавьте и взбейте еще раз, а если хумус кажется слишком густым – добавьте столовую ложку воды.

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#Рецепт #Хумус #Квасоля