Без сахара, масла и муки: рецепт невероятного печенья всего из трех ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Овсяное печенье всего из трех ингредиентов вам точно понравится
Чрезвычайно простое в приготовлении овсяное печенье с бананами без муки, яиц или растительного масла – станет отличным дополнением в вашей коллекции рецептов. Если вам нравится выпечка с минимальным количеством ингредиентов, попробуйте сделать яблочное печенье из продуктов, которые есть на кухне каждой хозяйки.
Авторы рецепта отмечают, что это печенье может храниться до двух дней, а есть его безопасно для фигуры в любое время суток.
Ингредиенты:
- 2 очень спелых бананов
- 1 стакан овсяных хлопьев
- Тертый черный шоколад
Что можно дополнительно добавить:
- Шоколад можно заменить кокосовой стружкой.
- ½ чайной ложки корицы
- Ваниль
- ¼ стакана измельченных орехов
- ¼ стакана сухофруктов или сушеных ягод
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180° C. Застелите противень пергаментной бумагой.
- Разомните вилкой бананы до однородной консистенции.
- Добавить овсяные хлопья и хорошо перемешайте. Добавьте тертый шоколад и еще раз перемешайте.
- Столовой ложкой зачерпните смесь и выложите на противень, у вас должно получиться от 12 до 16 порций.
- Поставьте противень в духовку на центральную решетку и запекайте 15–20 минут.
- Выньте из духовки и дайте остыть несколько минут перед употреблением.
Если вам нравится этот рецепт, попробуйте приготовить вкусные котлеты без мяса и яиц из популярных ингредиентов.