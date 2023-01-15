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Без сахара, масла и муки: рецепт невероятного печенья всего из трех ингредиентов

Автор
Анастасия Николаенко
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Один из самых простых рецептов диетической выпечки
Один из самых простых рецептов диетической выпечки. Фото simple-veganista.com

Овсяное печенье всего из трех ингредиентов вам точно понравится

Чрезвычайно простое в приготовлении овсяное печенье с бананами без муки, яиц или растительного масла – станет отличным дополнением в вашей коллекции рецептов. Если вам нравится выпечка с минимальным количеством ингредиентов, попробуйте сделать яблочное печенье из продуктов, которые есть на кухне каждой хозяйки.

Авторы рецепта отмечают, что это печенье может храниться до двух дней, а есть его безопасно для фигуры в любое время суток.

Ингредиенты:

  • 2 очень спелых бананов
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • Тертый черный шоколад

Что можно дополнительно добавить:

  • Шоколад можно заменить кокосовой стружкой.
  • ½ чайной ложки корицы
  • Ваниль
  • ¼ стакана измельченных орехов
  • ¼ стакана сухофруктов или сушеных ягод

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180° C. Застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Разомните вилкой бананы до однородной консистенции.
  3. Добавить овсяные хлопья и хорошо перемешайте. Добавьте тертый шоколад и еще раз перемешайте.
  4. Столовой ложкой зачерпните смесь и выложите на противень, у вас должно получиться от 12 до 16 порций.
  5. Поставьте противень в духовку на центральную решетку и запекайте 15–20 минут.
  6. Выньте из духовки и дайте остыть несколько минут перед употреблением.

Если вам нравится этот рецепт, попробуйте приготовить вкусные котлеты без мяса и яиц из популярных ингредиентов.

Теги:
#Рецепт #Банан #Овсяное печенье #Простой рецепт