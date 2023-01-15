Без сахара, масла и муки: рецепт невероятного печенья всего из трех ингредиентов

Овсяное печенье всего из трех ингредиентов вам точно понравится

Чрезвычайно простое в приготовлении овсяное печенье с бананами без муки, яиц или растительного масла – станет отличным дополнением в вашей коллекции рецептов. Если вам нравится выпечка с минимальным количеством ингредиентов, попробуйте сделать яблочное печенье из продуктов, которые есть на кухне каждой хозяйки.

Авторы рецепта отмечают, что это печенье может храниться до двух дней, а есть его безопасно для фигуры в любое время суток.

Ингредиенты:

2 очень спелых бананов

1 стакан овсяных хлопьев

Тертый черный шоколад

Что можно дополнительно добавить:

Шоколад можно заменить кокосовой стружкой.

½ чайной ложки корицы

Ваниль

¼ стакана измельченных орехов

¼ стакана сухофруктов или сушеных ягод

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180° C. Застелите противень пергаментной бумагой. Разомните вилкой бананы до однородной консистенции. Добавить овсяные хлопья и хорошо перемешайте. Добавьте тертый шоколад и еще раз перемешайте. Столовой ложкой зачерпните смесь и выложите на противень, у вас должно получиться от 12 до 16 порций. Поставьте противень в духовку на центральную решетку и запекайте 15–20 минут. Выньте из духовки и дайте остыть несколько минут перед употреблением.

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