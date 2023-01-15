Как без труда приготовить шампиньоны и поразить всех насыщенным грибным вкусом

Грибы приготовленные по этому рецепту станут настоящим украшением любого блюда

Вам точно понравится этот рецепт, ведь для его приготовления шампиньоны нужно только отправить в духовку. Они получатся золотистыми с насыщенным вкусом и станут хорошим дополнением ко вторым блюдам или салатам. Также напоминаем, что у нас есть очень простой рецепт маринованных шампиньонов.

Автор рецепта предлагает использовать белые шампиньоны, но отмечает, что так можно приготовить любые грибы.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 0,6 кг

Масло растительное – 2 ст.л

Тимьян

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец – по собственному вкусу

Цедра лимона и несколько перьев зеленого лука – по желанию

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200° C. Застелите противень пергаментной бумагой или фольгой. С помощью влажного бумажного полотенца очистите грибы от грязи и нарежьте ломтиками. Смажьте противень маслом, выложите туда грибы, посыпьте тимьяном и тщательно перемешайте. Запекайте в течение 20 минут, время от времени помешивая. Добавьте раздавленный чеснок, соль и чёрный перец, запекайте еще 5-7 минут. Подавайте шампиньоны посыпав сверху луком и цедрой лимона.

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