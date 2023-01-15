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Как без труда приготовить шампиньоны и поразить всех насыщенным грибным вкусом

Автор
Анастасия Николаенко
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Запекание – один из самых простых способов приготовления шампиньонов
Запекание – один из самых простых способов приготовления шампиньонов. Фото www.inspiredtaste.net

Грибы приготовленные по этому рецепту станут настоящим украшением любого блюда

Вам точно понравится этот рецепт, ведь для его приготовления шампиньоны нужно только отправить в духовку. Они получатся золотистыми с насыщенным вкусом и станут хорошим дополнением ко вторым блюдам или салатам. Также напоминаем, что у нас есть очень простой рецепт маринованных шампиньонов.

Автор рецепта предлагает использовать белые шампиньоны, но отмечает, что так можно приготовить любые грибы.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 0,6 кг
  • Масло растительное – 2 ст.л
  • Тимьян
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, перец – по собственному вкусу
  • Цедра лимона и несколько перьев зеленого лука – по желанию

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200° C. Застелите противень пергаментной бумагой или фольгой.
  2. С помощью влажного бумажного полотенца очистите грибы от грязи и нарежьте ломтиками.
  3. Смажьте противень маслом, выложите туда грибы, посыпьте тимьяном и тщательно перемешайте.
  4. Запекайте в течение 20 минут, время от времени помешивая.
  5. Добавьте раздавленный чеснок, соль и чёрный перец, запекайте еще 5-7 минут.
  6. Подавайте шампиньоны посыпав сверху луком и цедрой лимона.

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#Грибы #Шампиньоны #Рецепти