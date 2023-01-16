Вы должны это немедленно попробовать: рецепт непревзойденного жареного пирога с мандаринами

Готовим без труда – пирог с мандаринами жареный на сковороде

Жареный пирог – это ноу-хау простого и быстрого приготовления выпечки. Во-первых, это экономное решение, ведь вы не должны разогревать духовку. Во-вторых, задействована всего лишь одна конфорка, а в-третьих, карамелизированные мандарины – это очень вкусно. Стоит только раз попробовать такой пирог, и вы будете его постоянно делать. Также напоминаем, что недавно мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье всего из трех ингредиентов среди которых нет ни сахара, ни масла с мукой.

Яна, автор блога в Instagram отмечает, что готовый пирог мгновенно исчезает, а сам процесс приготовления удивительно легкий и быстрый. Более того, благодаря этому рецепту женщина изменила свое отношение к приготовлению пищи на положительное.

Ингредиенты:

Тесто:

3 яйца

100 г молока

80 г сахара

50 г растительного масла

200 г муки

10 г разрыхлителя

цедра 1 лимона

ванилин

Начинка:

6/7 мандаринов среднего размера

50 г сливочного масла

60 г сахара

молотый кардамон

корица

Приготовление:

На нагретую сковороду кладем сливочное масло и сахар, постоянно помешивая лопаткой доводим до карамельного цвета. На готовую карамель выкладываем срезом вниз почищенные и разрезанные пополам мандарины. Все хорошенько присыпаем специями и наливаем тесто. Накрываем крышкой и жарим на маленьком огне. Готовность пирога проверяем шпажкой.

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