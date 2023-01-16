Вы должны это немедленно попробовать: рецепт непревзойденного жареного пирога с мандаринами
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Готовим без труда – пирог с мандаринами жареный на сковороде
Жареный пирог – это ноу-хау простого и быстрого приготовления выпечки. Во-первых, это экономное решение, ведь вы не должны разогревать духовку. Во-вторых, задействована всего лишь одна конфорка, а в-третьих, карамелизированные мандарины – это очень вкусно. Стоит только раз попробовать такой пирог, и вы будете его постоянно делать. Также напоминаем, что недавно мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье всего из трех ингредиентов среди которых нет ни сахара, ни масла с мукой.
Яна, автор блога в Instagram отмечает, что готовый пирог мгновенно исчезает, а сам процесс приготовления удивительно легкий и быстрый. Более того, благодаря этому рецепту женщина изменила свое отношение к приготовлению пищи на положительное.
Ингредиенты:
Тесто:
- 3 яйца
- 100 г молока
- 80 г сахара
- 50 г растительного масла
- 200 г муки
- 10 г разрыхлителя
- цедра 1 лимона
- ванилин
Начинка:
- 6/7 мандаринов среднего размера
- 50 г сливочного масла
- 60 г сахара
- молотый кардамон
- корица
Приготовление:
- На нагретую сковороду кладем сливочное масло и сахар, постоянно помешивая лопаткой доводим до карамельного цвета.
- На готовую карамель выкладываем срезом вниз почищенные и разрезанные пополам мандарины.
- Все хорошенько присыпаем специями и наливаем тесто.
- Накрываем крышкой и жарим на маленьком огне. Готовность пирога проверяем шпажкой.
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