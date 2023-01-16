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Вы должны это немедленно попробовать: рецепт непревзойденного жареного пирога с мандаринами

Автор
Анастасия Николаенко
Дата публикации
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Автор
Пирог с мандаринами на сковороде получается очень вкусным и ароматным Новость обновлена 16 января 2023, 14:30
Пирог с мандаринами на сковороде получается очень вкусным и ароматным. Фото lifehacker.ru

Готовим без труда – пирог с мандаринами жареный на сковороде

Жареный пирог – это ноу-хау простого и быстрого приготовления выпечки. Во-первых, это экономное решение, ведь вы не должны разогревать духовку. Во-вторых, задействована всего лишь одна конфорка, а в-третьих, карамелизированные мандарины – это очень вкусно. Стоит только раз попробовать такой пирог, и вы будете его постоянно делать. Также напоминаем, что недавно мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье всего из трех ингредиентов среди которых нет ни сахара, ни масла с мукой.

Яна, автор блога в Instagram отмечает, что готовый пирог мгновенно исчезает, а сам процесс приготовления удивительно легкий и быстрый. Более того, благодаря этому рецепту женщина изменила свое отношение к приготовлению пищи на положительное.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 3 яйца
  • 100 г молока
  • 80 г сахара
  • 50 г растительного масла
  • 200 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • цедра 1 лимона
  • ванилин

Начинка:

  • 6/7 мандаринов среднего размера
  • 50 г сливочного масла
  • 60 г сахара
  • молотый кардамон
  • корица

Приготовление:

  1. На нагретую сковороду кладем сливочное масло и сахар, постоянно помешивая лопаткой доводим до карамельного цвета.
  2. На готовую карамель выкладываем срезом вниз почищенные и разрезанные пополам мандарины.
  3. Все хорошенько присыпаем специями и наливаем тесто.
  4. Накрываем крышкой и жарим на маленьком огне. Готовность пирога проверяем шпажкой.

Ранее "Телеграф" делился вкусным рецептом творожной запеканки с тыквой, а также рецептом тертого яблочного пирога от украинского кондитера Лизы Глинской.

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#Рецепты #Пирог #Мандарины #Простой рецепт