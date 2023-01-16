Секрет приготовления сочной и вкусной курицы в духовке от судьи "МастерШеф"
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Как приготовить идеальную и сочную курицу рассказывает Владимир Ярославский
Курица – один из самых популярных продуктов, который так полюбился многим. Ее можно тушить, варить, жарить, добавлять в паштеты и пироги. Но запеченная курица – это отдельный вид искусства, ведь чтобы мясо было сочным – нужно немного потрудиться. Недавно мы рассказывали про хитрость, благодаря которой корочка будет идеально золотистой, обязательно прочтите!
Шеф-повар Владимир Ярославский на своей страничке в Instagram отмечает, что именно благодаря длительному замачиванию мясо птицы набирает много молекул воды, от чего становится намного вкуснее и сочнее.
Ингредиенты
- Курица целая – 1 шт
- Вода – 2 л
- Соль – 90 гр
- Горчица
- Соевый соус
- Масло
- Черный молотый перец
- Лимон
- Розмарин
Приготовление
- Берём целую курицу, хорошо промываем ее и удаляем внутренности.
- Готовим соляной раствор: в 2 литра воды добавляем 90 граммов соли и размешиваем до полного растворения.
- Курицу полностью окунаем в раствор и оставляем на 10-12 часов в холодильнике. Важно чтобы вся курица была полностью в рассоле.
- Достаем и обсушиваем курицу бумажным полотенцем, немного натираем горчицей с соевым соусом и маслом.
- Внутри делаем то же самое, но добавляем молотый чёрный перец и кладем лимон.
- Лимон предварительно нужно проколоть ножом, можно добавить веточки розмарина.
- Разогреваем духовку до 95 градусов и ставим в неё курицу на 2 часа. Затем достаём и на 45 минут ставим в тёплое место, накрыв фольгой.
- Разогреваем духовку до 260- 280 градусов, отправляем курицу в духовку и доводим до румяной корочки, поливая получившимся соком. На это уходит примерно 16-20 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептами сочного мяса в необычной панировке или куриных крылышек с невероятно вкусным соусом.