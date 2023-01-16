Укр

Секрет приготовления сочной и вкусной курицы в духовке от судьи "МастерШеф"

Автор
Анастасия Николаенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Секрет приготовления сочной курицы оказался очень прост
Секрет приготовления сочной курицы оказался очень прост. Фото 1000.menu

Как приготовить идеальную и сочную курицу рассказывает Владимир Ярославский

Курица – один из самых популярных продуктов, который так полюбился многим. Ее можно тушить, варить, жарить, добавлять в паштеты и пироги. Но запеченная курица – это отдельный вид искусства, ведь чтобы мясо было сочным – нужно немного потрудиться. Недавно мы рассказывали про хитрость, благодаря которой корочка будет идеально золотистой, обязательно прочтите!

Шеф-повар Владимир Ярославский на своей страничке в Instagram отмечает, что именно благодаря длительному замачиванию мясо птицы набирает много молекул воды, от чего становится намного вкуснее и сочнее.

Ингредиенты

  • Курица целая – 1 шт
  • Вода – 2 л
  • Соль – 90 гр
  • Горчица
  • Соевый соус
  • Масло
  • Черный молотый перец
  • Лимон
  • Розмарин

Приготовление

  1. Берём целую курицу, хорошо промываем ее и удаляем внутренности.
  2. Готовим соляной раствор: в 2 литра воды добавляем 90 граммов соли и размешиваем до полного растворения.
  3. Курицу полностью окунаем в раствор и оставляем на 10-12 часов в холодильнике. Важно чтобы вся курица была полностью в рассоле.
  4. Достаем и обсушиваем курицу бумажным полотенцем, немного натираем горчицей с соевым соусом и маслом.
  5. Внутри делаем то же самое, но добавляем молотый чёрный перец и кладем лимон.
  6. Лимон предварительно нужно проколоть ножом, можно добавить веточки розмарина.
  7. Разогреваем духовку до 95 градусов и ставим в неё курицу на 2 часа. Затем достаём и на 45 минут ставим в тёплое место, накрыв фольгой.
  8. Разогреваем духовку до 260- 280 градусов, отправляем курицу в духовку и доводим до румяной корочки, поливая получившимся соком. На это уходит примерно 16-20 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептами сочного мяса в необычной панировке или куриных крылышек с невероятно вкусным соусом.

Теги:
#Рецепт #Курица #секрет приготовления