Секрет приготовления сочной и вкусной курицы в духовке от судьи "МастерШеф"

Как приготовить идеальную и сочную курицу рассказывает Владимир Ярославский

Курица – один из самых популярных продуктов, который так полюбился многим. Ее можно тушить, варить, жарить, добавлять в паштеты и пироги. Но запеченная курица – это отдельный вид искусства, ведь чтобы мясо было сочным – нужно немного потрудиться. Недавно мы рассказывали про хитрость, благодаря которой корочка будет идеально золотистой, обязательно прочтите!

Шеф-повар Владимир Ярославский на своей страничке в Instagram отмечает, что именно благодаря длительному замачиванию мясо птицы набирает много молекул воды, от чего становится намного вкуснее и сочнее.

Ингредиенты

Курица целая – 1 шт

Вода – 2 л

Соль – 90 гр

Горчица

Соевый соус

Масло

Черный молотый перец

Лимон

Розмарин

Приготовление

Берём целую курицу, хорошо промываем ее и удаляем внутренности. Готовим соляной раствор: в 2 литра воды добавляем 90 граммов соли и размешиваем до полного растворения. Курицу полностью окунаем в раствор и оставляем на 10-12 часов в холодильнике. Важно чтобы вся курица была полностью в рассоле. Достаем и обсушиваем курицу бумажным полотенцем, немного натираем горчицей с соевым соусом и маслом. Внутри делаем то же самое, но добавляем молотый чёрный перец и кладем лимон. Лимон предварительно нужно проколоть ножом, можно добавить веточки розмарина. Разогреваем духовку до 95 градусов и ставим в неё курицу на 2 часа. Затем достаём и на 45 минут ставим в тёплое место, накрыв фольгой. Разогреваем духовку до 260- 280 градусов, отправляем курицу в духовку и доводим до румяной корочки, поливая получившимся соком. На это уходит примерно 16-20 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептами сочного мяса в необычной панировке или куриных крылышек с невероятно вкусным соусом.