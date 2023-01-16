Много начинки и мало теста: вкусные и ароматные рулетики с яблоками, которые легко готовятся (видео)

Такая выпечка покорит гостей и идеально дополнит чаепитие

Яблоки – доступный фрукт, который можно использовать для приготовления многих блюд, а особенно – всевозможной выпечки. Существует масса рецептов яблочного пирога, а еще этот фрукт чудесно гармонирует в пирожках и пухлых булочках. Есть и классический десерт – штрудель, который можно упростить и приготовить не менее замечательные рулетики с яблоками.

Рецептом вкусных и ароматных рулетиков с яблоками поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Выпечка делается довольно просто, но приятно удивит текстурой. А самое важное, что в этом десерте начинки больше, чем теста!

Ингредиенты:

масло растительное — 125 мл

вода горячая – 125 мл

желток – 2 шт.

мука – 410-430 г

яблоки – 1-1,2 кг (по 2 больших яблока на один рулет)

лимонный сок – 2 ст. л.

сахар – по вкусу (примерно 4 ст. л. на один рулет)

корица

яйцо для смазки

Способ приготовления:

Соедините масло, горячую воду, желтки и муку. Вымешайте 10 минут. Накройте полотенцем или пленкой и оставьте на полчаса. Яблоки очистите от кожуры и порежьте на кубики. Добавьте лимонный сок и перемешайте. Тесто разделите на 4 равных куска. Каждый кусок очень хорошо раскатайте, чтобы аж просвечивался. Выложите на одну сторону 1/4 всех яблок, присыпьте сахаром и корицей. Осторожно сверните в рулет. Так сделайте 4 рулетика. Яйцо взболтайте с ложкой воды или молока и хорошо смажьте рулетики. Выпекайте на 180 градусов на 50-55 минут.

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