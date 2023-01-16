Много начинки и мало теста: вкусные и ароматные рулетики с яблоками, которые легко готовятся (видео)
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Такая выпечка покорит гостей и идеально дополнит чаепитие
Яблоки – доступный фрукт, который можно использовать для приготовления многих блюд, а особенно – всевозможной выпечки. Существует масса рецептов яблочного пирога, а еще этот фрукт чудесно гармонирует в пирожках и пухлых булочках. Есть и классический десерт – штрудель, который можно упростить и приготовить не менее замечательные рулетики с яблоками.
Рецептом вкусных и ароматных рулетиков с яблоками поделился фудблог rum_bam_bar в Instagram. Выпечка делается довольно просто, но приятно удивит текстурой. А самое важное, что в этом десерте начинки больше, чем теста!
Ингредиенты:
- масло растительное — 125 мл
- вода горячая – 125 мл
- желток – 2 шт.
- мука – 410-430 г
- яблоки – 1-1,2 кг (по 2 больших яблока на один рулет)
- лимонный сок – 2 ст. л.
- сахар – по вкусу (примерно 4 ст. л. на один рулет)
- корица
- яйцо для смазки
Способ приготовления:
- Соедините масло, горячую воду, желтки и муку. Вымешайте 10 минут. Накройте полотенцем или пленкой и оставьте на полчаса.
- Яблоки очистите от кожуры и порежьте на кубики. Добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Тесто разделите на 4 равных куска. Каждый кусок очень хорошо раскатайте, чтобы аж просвечивался.
- Выложите на одну сторону 1/4 всех яблок, присыпьте сахаром и корицей. Осторожно сверните в рулет. Так сделайте 4 рулетика.
- Яйцо взболтайте с ложкой воды или молока и хорошо смажьте рулетики.
- Выпекайте на 180 градусов на 50-55 минут.
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