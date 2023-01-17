Как улучшить вкус бульонов и тушеного мяса за 5 минут: готовим букет гарни
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Прекрасная приправа к рагу и супам, которая придает блюдам фантастический вкус
Преимущество приготовления букета гарни из пряных трав в том, что после передачи вкусовых качеств их легко достать и выбросить. Существует множество разнообразных рецептов этой французской приправы. Ее делают из сухих и свежих трав. Букет гарни получил такое название, потому что выглядит как настоящий букет из зелени, который перематывают веревочкой перед добавлением в готовящееся блюдо. Эту приправу можно добавлять не только к соусам и бульонам, но и к классической солянке или вкусному овощному рагу с грибами.
Автор кулинарного блога вкусных рецептов v.vanilinka рассказывает, что букет гарни отлично переносит замораживание, поэтому можно сделать сразу несколько букетиков и в вакуумном пакете отправить в морозильную камеру.
Что нужно для букета хорошие:
- 2 веточки петрушки
- 3 веточки тимьяна
- лавровый лист
- одно перо лука порея
Приготовление:
В классическом французском варианте букет гарни состоит из стеблей петрушки, пары веточек тимьяна и лаврового листа. Все это аккуратно заворачиваем в зеленые листья лука порея и связываем натуральной нитью. По желанию, букет гарни можно дополнить веточкой розмарина, листьями сельдерея, базиликом, эстрагоном или шалфеем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный на необычный сырный суп "Обжора".