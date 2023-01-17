Чтобы кексы, маффины и пироги получались умопомрачительными: готовим апельсиновые цукаты

Такие цукаты сделают выпечку самой вкусной и ароматной

Цукаты из апельсиновых корочек – идеальный десерт с ярким цитрусовым вкусом. Также можно использовать корочки лимонов или мандаринов. Чтобы приготовить цукаты, очищенные и нарезанные шкурки варят в простом сиропе до лёгкой прозрачности и выкладывают для просушки. После высыхания их покрывают сахаром или шоколадом. Если вам понравились апельсиновые цукаты, обратите внимание на оригинальное киевское лакомство, которое дарили друг другу горожане вплоть до начала 20 века — рецепт сухого варенья из яблок.

Автор кулинарного сайта добавляет, что одной или двух палочек цукатов из апельсинов достаточно, чтобы удовлетворить тягу к сладкому. Хранится такой десерт в герметическом контейнере около месяца, а в морозильной камере — до трех месяцев.

Ингредиенты:

4 апельсина

200-300 г сахара

По желанию можно добавить:

Корицу или бадьян

Ванильный сахар

Приготовление:

Помойте хорошенько апельсины, разрежьте пополам и сделайте из мякоти сок. Пустые апельсиновые корочки разрежьте пополам и полностью очистите. Нарежьте корки соломкой или кубиками. Нарезанные корки сложите в кастрюлю, залейте кипятком и проварите 20-30 мин. Затем отбросьте в сито и опустите в холодную воду на 3 минуты. Снова залейте кипятком, и повторите процедуру приваривания и охлаждения — 3 раза. Взвесьте полученный ранее апельсиновый сок и возьмите столько же сахара. Залейте корочки апельсиновым соком, добавьте сахар, ароматизаторы и варите на средне сильном огне до густоты сиропа, при этом корки должны стать полупрозрачными. Когда корочки станут полупрозрачными, переложите их в один слой на застеленный пергаментом противень, и отправьте сушиться в духовку при температуре 70-90 градусов на 1,5-2 часа. Достаньте цукаты и оставьте их на несколько часов на воздухе, так они остынут и достигнут нужной плотности. Если хотите приготовить это лакомство к чаю, просто обмокните один край цуката в растопленный шоколад.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное варенье из мандаринов, а также чудесный джем из тыквы. Вместе с апельсиновыми цукатами оба этих варенья станут прекрасным дополнением к любой выпечке.