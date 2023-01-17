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Секрет приготовления сочной куриной грудки: простой рецепт и впечатляющий результат

Автор
Анастасия Николаенко
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Чтобы курица была сочной – подержите филе 15 минут в соленой воде
Чтобы курица была сочной – подержите филе 15 минут в соленой воде. Фото reciperunner.com

Блюдо довершает легкий лимонно-сливочный соус, который готовится в считанные минуты и имеет необычный вкус!

Этот рецепт куриной грудки с лимоном – очень простой и требует всего несколько основных ингредиентов. Такое блюдо вы легко приготовите на ужин, а узнав всего один секрет – будете так делать всегда. Добавьте вкусные жареные овощи, например запеченный картофель или запеканку из брокколи, и вот у вас уже полноценный ужин для всей семьи.

Итальянка Марцелина, автор кулинарного блога, отмечает, что курица по этому рецепту имеет утонченный сливочный вкус с капелькой остроты, и стала ее самым любимым блюдом.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка
  • Сливочное масло
  • Масло оливковое
  • Соль и перец
  • Мука
  • Лимон

Приготовление:

  1. Куриные грудки разрежьте вдоль пополам.
  2. Сделайте рассол и опустите в него филе на 15 минут.
  3. Достаньте филе из рассола, промойте, обсушите бумажными полотенцами.
  4. Обваляйте курицу в муке.
  5. На сковороде разогрейте растительное масло с половиной сливочного, обжарьте курицу порциями.
  6. Когда филе будет готово — переложите его на тарелку.
  7. Смешайте остатки масла, лимонный сок, лимонную цедру, воду в кастрюле и доведите до кипения.
  8. Верните курицу на сковороду, залейте лимонно-сливочным соусом и прогрейте две-три минуты.

Также читайте, какой кулинарный секрет придаст мясу идеальную золотистую корочку и как приготовить замечательные куриные крылышки и вкусный соус к ним. Кстати, перловая крупа по нашему рецепту идеально сочетается с жареной курицей.

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#Рецепт #Лимон #Курка