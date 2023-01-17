Секрет приготовления сочной куриной грудки: простой рецепт и впечатляющий результат

Блюдо довершает легкий лимонно-сливочный соус, который готовится в считанные минуты и имеет необычный вкус!

Этот рецепт куриной грудки с лимоном – очень простой и требует всего несколько основных ингредиентов. Такое блюдо вы легко приготовите на ужин, а узнав всего один секрет – будете так делать всегда. Добавьте вкусные жареные овощи, например запеченный картофель или запеканку из брокколи, и вот у вас уже полноценный ужин для всей семьи.

Итальянка Марцелина, автор кулинарного блога, отмечает, что курица по этому рецепту имеет утонченный сливочный вкус с капелькой остроты, и стала ее самым любимым блюдом.

Ингредиенты:

Куриная грудка

Сливочное масло

Масло оливковое

Соль и перец

Мука

Лимон

Приготовление:

Куриные грудки разрежьте вдоль пополам. Сделайте рассол и опустите в него филе на 15 минут. Достаньте филе из рассола, промойте, обсушите бумажными полотенцами. Обваляйте курицу в муке. На сковороде разогрейте растительное масло с половиной сливочного, обжарьте курицу порциями. Когда филе будет готово — переложите его на тарелку. Смешайте остатки масла, лимонный сок, лимонную цедру, воду в кастрюле и доведите до кипения. Верните курицу на сковороду, залейте лимонно-сливочным соусом и прогрейте две-три минуты.

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