Секрет приготовления сочной куриной грудки: простой рецепт и впечатляющий результат
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Блюдо довершает легкий лимонно-сливочный соус, который готовится в считанные минуты и имеет необычный вкус!
Этот рецепт куриной грудки с лимоном – очень простой и требует всего несколько основных ингредиентов. Такое блюдо вы легко приготовите на ужин, а узнав всего один секрет – будете так делать всегда. Добавьте вкусные жареные овощи, например запеченный картофель или запеканку из брокколи, и вот у вас уже полноценный ужин для всей семьи.
Итальянка Марцелина, автор кулинарного блога, отмечает, что курица по этому рецепту имеет утонченный сливочный вкус с капелькой остроты, и стала ее самым любимым блюдом.
Ингредиенты:
- Куриная грудка
- Сливочное масло
- Масло оливковое
- Соль и перец
- Мука
- Лимон
Приготовление:
- Куриные грудки разрежьте вдоль пополам.
- Сделайте рассол и опустите в него филе на 15 минут.
- Достаньте филе из рассола, промойте, обсушите бумажными полотенцами.
- Обваляйте курицу в муке.
- На сковороде разогрейте растительное масло с половиной сливочного, обжарьте курицу порциями.
- Когда филе будет готово — переложите его на тарелку.
- Смешайте остатки масла, лимонный сок, лимонную цедру, воду в кастрюле и доведите до кипения.
- Верните курицу на сковороду, залейте лимонно-сливочным соусом и прогрейте две-три минуты.
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