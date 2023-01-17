Что добавить в свекольный салат и получить новый вкус: супер-простой рецепт

Удивительный салат, который даже не успевает попасть в холодильник!

Один из самых легких в приготовлении и любимых салатов украинцев – салат из вареной свеклы. Чего только в него не добавляют: и чернослив, и орешки, и клюкву. Наш рецепт – еще более интересный, ведь в салат добавляют яйца и сыр. Если свеклы у вас много, то узнайте, как ее заквасить и сделать полезную закрутку с которой борщ будет вкуснее.

Автор кулинарного блога cook_with_me_at_home рассказывает, что это самый нежный салат из свеклы, который ее приходилось пробовать. А еще он легко готовится и еще быстрее съедается.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

яйца – 3 шт.

сыр твердый — 100 г

чеснок — 3 зубчика

майонез — 2-3 ст.л

специи: соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Свеклу и яйца отварить и остудить. Потереть все ингредиенты на крупную терку. В майонез добавить мелконарезанный чеснок, добавить специи. Перемешать салат и наслаждаться вкусом.

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