Что добавить в свекольный салат и получить новый вкус: супер-простой рецепт
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Удивительный салат, который даже не успевает попасть в холодильник!
Один из самых легких в приготовлении и любимых салатов украинцев – салат из вареной свеклы. Чего только в него не добавляют: и чернослив, и орешки, и клюкву. Наш рецепт – еще более интересный, ведь в салат добавляют яйца и сыр. Если свеклы у вас много, то узнайте, как ее заквасить и сделать полезную закрутку с которой борщ будет вкуснее.
Автор кулинарного блога cook_with_me_at_home рассказывает, что это самый нежный салат из свеклы, который ее приходилось пробовать. А еще он легко готовится и еще быстрее съедается.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый — 100 г
- чеснок — 3 зубчика
- майонез — 2-3 ст.л
- специи: соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Свеклу и яйца отварить и остудить.
- Потереть все ингредиенты на крупную терку.
- В майонез добавить мелконарезанный чеснок, добавить специи.
- Перемешать салат и наслаждаться вкусом.
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