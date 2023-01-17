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Что добавить в свекольный салат и получить новый вкус: супер-простой рецепт

Автор
Анастасия Николаенко
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Всего два ингредиента, и вкус салата вас очарует
Всего два ингредиента, и вкус салата вас очарует. Фото nytimes.com

Удивительный салат, который даже не успевает попасть в холодильник!

Один из самых легких в приготовлении и любимых салатов украинцев – салат из вареной свеклы. Чего только в него не добавляют: и чернослив, и орешки, и клюкву. Наш рецепт – еще более интересный, ведь в салат добавляют яйца и сыр. Если свеклы у вас много, то узнайте, как ее заквасить и сделать полезную закрутку с которой борщ будет вкуснее.

Автор кулинарного блога cook_with_me_at_home рассказывает, что это самый нежный салат из свеклы, который ее приходилось пробовать. А еще он легко готовится и еще быстрее съедается.

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сыр твердый — 100 г
  • чеснок — 3 зубчика
  • майонез — 2-3 ст.л
  • специи: соль, перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Свеклу и яйца отварить и остудить.
  2. Потереть все ингредиенты на крупную терку.
  3. В майонез добавить мелконарезанный чеснок, добавить специи.
  4. Перемешать салат и наслаждаться вкусом.

Также обратите внимание на рецепт вкусной заготовки из капусты, которая станет отличной начинкой для вареников или пирожков. А рецепт маринованного чеснока по-грузински стоит обязательно попробовать.

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#Рецепт #Свекла #Салат