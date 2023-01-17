Лапша, куриное филе и овощи: готовим простой ужин в азиатском стиле

В этом блюде вы легко можете заменить курицу грибами

Вкусное и простое блюдо на азиатский манер, вы легко приготовите по нашему рецепту. Вам понадобятся любимые макаронные изделия, курица и овощи. Кстати, в Китае блюда из лапши являются основными для дней рождения и китайского Нового года, поскольку означают долгую жизнь для тех, кто их ест. Так что чем длиннее лапша, тем лучше. Если вы хотите приготовить суп с лапшой — предлагаем узнать, зачем некоторые хозяйки предварительно обжаривают макаронные изделия.

Автор кулинарного блога fayna_kitchen рассказывает, что очень любит простые, но вкусные рецепты. А это блюдо именно такое — минимум суеты.

Ингредиенты:

Лапша (любая, по вашему вкусу)

Болгарский перец – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Куриное филе – 1-2 шт.

Соус терияки

Кунжут

Приготовление:

Морковь и болгарский перец нарезаем соломкой. На растительном масле поджариваем морковь до золотистого цвета и добавляем болгарский перец. Тушим на маленьком огне до готовности моркови. Убираем овощи в миску. На сковороду выкладываем мелко нарезанное филе и обжариваем со всех сторон до легкой золотистости. Затем накрываем крышкой и на маленьком огне оставляем еще на 5-10 минут. Лапшу отвариваем на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке производителя. Отбрасываем на дуршлаг, но не промываем, сразу отправляем в сковороду к филе, добавляем овощи и соус терияки. Оставляем под крышкой на 2-4 минуты. Готовое блюдо по желанию присыпаете подсушенным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.

Ранее "Телеграф" делился рецептом итальянского соуса к пасте и пицце, а также рассказывал о лайфхаке который поможет сварить макароны без кастрюли.