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Лапша, куриное филе и овощи: готовим простой ужин в азиатском стиле

Автор
Анастасия Николаенко
Дата публикации
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Автор
Как приготовить азиатскую лапшу Новость обновлена 18 января 2023, 11:34
Как приготовить азиатскую лапшу. Фото pixabay.com

В этом блюде вы легко можете заменить курицу грибами

Вкусное и простое блюдо на азиатский манер, вы легко приготовите по нашему рецепту. Вам понадобятся любимые макаронные изделия, курица и овощи. Кстати, в Китае блюда из лапши являются основными для дней рождения и китайского Нового года, поскольку означают долгую жизнь для тех, кто их ест. Так что чем длиннее лапша, тем лучше. Если вы хотите приготовить суп с лапшой — предлагаем узнать, зачем некоторые хозяйки предварительно обжаривают макаронные изделия.

Автор кулинарного блога fayna_kitchen рассказывает, что очень любит простые, но вкусные рецепты. А это блюдо именно такое — минимум суеты.

Ингредиенты:

  • Лапша (любая, по вашему вкусу)
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Куриное филе – 1-2 шт.
  • Соус терияки
  • Кунжут

Приготовление:

  1. Морковь и болгарский перец нарезаем соломкой.
  2. На растительном масле поджариваем морковь до золотистого цвета и добавляем болгарский перец. Тушим на маленьком огне до готовности моркови.
  3. Убираем овощи в миску.
  4. На сковороду выкладываем мелко нарезанное филе и обжариваем со всех сторон до легкой золотистости. Затем накрываем крышкой и на маленьком огне оставляем еще на 5-10 минут.
  5. Лапшу отвариваем на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке производителя.
  6. Отбрасываем на дуршлаг, но не промываем, сразу отправляем в сковороду к филе, добавляем овощи и соус терияки.
  7. Оставляем под крышкой на 2-4 минуты.
  8. Готовое блюдо по желанию присыпаете подсушенным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.

Ранее "Телеграф" делился рецептом итальянского соуса к пасте и пицце, а также рассказывал о лайфхаке который поможет сварить макароны без кастрюли.

Теги:
#Рецепт #Курица #Лапша