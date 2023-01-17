Лапша, куриное филе и овощи: готовим простой ужин в азиатском стиле
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В этом блюде вы легко можете заменить курицу грибами
Вкусное и простое блюдо на азиатский манер, вы легко приготовите по нашему рецепту. Вам понадобятся любимые макаронные изделия, курица и овощи. Кстати, в Китае блюда из лапши являются основными для дней рождения и китайского Нового года, поскольку означают долгую жизнь для тех, кто их ест. Так что чем длиннее лапша, тем лучше. Если вы хотите приготовить суп с лапшой — предлагаем узнать, зачем некоторые хозяйки предварительно обжаривают макаронные изделия.
Автор кулинарного блога fayna_kitchen рассказывает, что очень любит простые, но вкусные рецепты. А это блюдо именно такое — минимум суеты.
Ингредиенты:
- Лапша (любая, по вашему вкусу)
- Болгарский перец – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Куриное филе – 1-2 шт.
- Соус терияки
- Кунжут
Приготовление:
- Морковь и болгарский перец нарезаем соломкой.
- На растительном масле поджариваем морковь до золотистого цвета и добавляем болгарский перец. Тушим на маленьком огне до готовности моркови.
- Убираем овощи в миску.
- На сковороду выкладываем мелко нарезанное филе и обжариваем со всех сторон до легкой золотистости. Затем накрываем крышкой и на маленьком огне оставляем еще на 5-10 минут.
- Лапшу отвариваем на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке производителя.
- Отбрасываем на дуршлаг, но не промываем, сразу отправляем в сковороду к филе, добавляем овощи и соус терияки.
- Оставляем под крышкой на 2-4 минуты.
- Готовое блюдо по желанию присыпаете подсушенным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.
Ранее "Телеграф" делился рецептом итальянского соуса к пасте и пицце, а также рассказывал о лайфхаке который поможет сварить макароны без кастрюли.