Не тривиальный рецепт: как приготовить запеченный картофель с шампиньонами, мясом и сыром
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Такое блюдо станет полноценным обедом для всей семьи
Вкусный рецепт для семейного ужина пригодится, если у вас совсем мало времени. Сливочная начинка из картофельного пюре, смешанная с измельченной курицей, жареными овощами и приправленная чеддером – понравится всем без исключения. Если вы хотите просто запечь картофель, то узнайте секрет его идеального приготовления, чтобы корочка была хрустящая, а серединка – мягкая.
Автор рецепта на сайте reciperunner.com отмечает, что очень любит создавать вкусные, здоровые и сбалансированные блюда из разнообразных свежих и доступных ингредиентов. Важно и то, что всего за 30 минут вы получите красивый и вкусный ужин.
Ингредиенты:
- 4 большие картофелины
- 1/2 лука
- 1/2 сладкий перец
- 100 г сыра Чеддер
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 зубчик чеснока
- Куриная грудка
- Несколько шампиньонов
- Перья лука
- Оливковое масло
- Соль, перец, перец чили
Приготовление:
- Нарезаем кубиками куриную грудку, лук, грибы и перец. Обжариваем овощи и грибы в горячем оливковом масле.
- Приправляем курицу солью, перцем чили и чесноком. Добавляем к овощам и тушим 15 минут.
- В маленькой кастрюле растапливаем сливочное масло с мелко нарезанным чесноком.
- Моем картофель, режим его пополам и вынимаем середину.
- Смазываем чесночным маслом, выкладываем начинку и заворачиваем в фольгу.
- Выпекаем в течение 1 часа в предварительно разогретой духовке при 180°С.
- Выбранные серединки картофеля отвариваем в немного подсоленной воде до мягкости. Приправляем солью и перцем.
- После приготовления делаем пюре, посыпаем тертым сыром и нарезанными перьями лука, перемешиваем.
- Выкладываем на картофель и запекаем без фольги еще 10 минут.
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