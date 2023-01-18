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Не тривиальный рецепт: как приготовить запеченный картофель с шампиньонами, мясом и сыром

Автор
Анастасия Николаенко
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Автор
Вкуснейший рецепт фаршированного картофеля
Вкуснейший рецепт фаршированного картофеля. Фото reciperunner.com

Такое блюдо станет полноценным обедом для всей семьи

Вкусный рецепт для семейного ужина пригодится, если у вас совсем мало времени. Сливочная начинка из картофельного пюре, смешанная с измельченной курицей, жареными овощами и приправленная чеддером – понравится всем без исключения. Если вы хотите просто запечь картофель, то узнайте секрет его идеального приготовления, чтобы корочка была хрустящая, а серединка – мягкая.

Автор рецепта на сайте reciperunner.com отмечает, что очень любит создавать вкусные, здоровые и сбалансированные блюда из разнообразных свежих и доступных ингредиентов. Важно и то, что всего за 30 минут вы получите красивый и вкусный ужин.

Ингредиенты:

  • 4 большие картофелины
  • 1/2 лука
  • 1/2 сладкий перец
  • 100 г сыра Чеддер
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • Куриная грудка
  • Несколько шампиньонов
  • Перья лука
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, перец чили

Приготовление:

  1. Нарезаем кубиками куриную грудку, лук, грибы и перец. Обжариваем овощи и грибы в горячем оливковом масле.
  2. Приправляем курицу солью, перцем чили и чесноком. Добавляем к овощам и тушим 15 минут.
  3. В маленькой кастрюле растапливаем сливочное масло с мелко нарезанным чесноком.
  4. Моем картофель, режим его пополам и вынимаем середину.
  5. Смазываем чесночным маслом, выкладываем начинку и заворачиваем в фольгу.
  6. Выпекаем в течение 1 часа в предварительно разогретой духовке при 180°С.
  7. Выбранные серединки картофеля отвариваем в немного подсоленной воде до мягкости. Приправляем солью и перцем.
  8. После приготовления делаем пюре, посыпаем тертым сыром и нарезанными перьями лука, перемешиваем.
  9. Выкладываем на картофель и запекаем без фольги еще 10 минут.

Ранее мы рассказывали о секретном ингредиенте, который спасет картофель в мундирах от потемнения, а также как сделать идеальный картофель фри.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Шампиньоны