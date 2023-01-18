Не тривиальный рецепт: как приготовить запеченный картофель с шампиньонами, мясом и сыром

Такое блюдо станет полноценным обедом для всей семьи

Вкусный рецепт для семейного ужина пригодится, если у вас совсем мало времени. Сливочная начинка из картофельного пюре, смешанная с измельченной курицей, жареными овощами и приправленная чеддером – понравится всем без исключения. Если вы хотите просто запечь картофель, то узнайте секрет его идеального приготовления, чтобы корочка была хрустящая, а серединка – мягкая.

Автор рецепта на сайте reciperunner.com отмечает, что очень любит создавать вкусные, здоровые и сбалансированные блюда из разнообразных свежих и доступных ингредиентов. Важно и то, что всего за 30 минут вы получите красивый и вкусный ужин.

Ингредиенты:

4 большие картофелины

1/2 лука

1/2 сладкий перец

100 г сыра Чеддер

1 столовая ложка растительного масла

1 зубчик чеснока

Куриная грудка

Несколько шампиньонов

Перья лука

Оливковое масло

Соль, перец, перец чили

Приготовление:

Нарезаем кубиками куриную грудку, лук, грибы и перец. Обжариваем овощи и грибы в горячем оливковом масле. Приправляем курицу солью, перцем чили и чесноком. Добавляем к овощам и тушим 15 минут. В маленькой кастрюле растапливаем сливочное масло с мелко нарезанным чесноком. Моем картофель, режим его пополам и вынимаем середину. Смазываем чесночным маслом, выкладываем начинку и заворачиваем в фольгу. Выпекаем в течение 1 часа в предварительно разогретой духовке при 180°С. Выбранные серединки картофеля отвариваем в немного подсоленной воде до мягкости. Приправляем солью и перцем. После приготовления делаем пюре, посыпаем тертым сыром и нарезанными перьями лука, перемешиваем. Выкладываем на картофель и запекаем без фольги еще 10 минут.

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