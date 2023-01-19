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Как приготовить самый вкусный пирог без духовки: рецепт выпечки с мандаринами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Домашний мандариновый пирог на сковороде - простой рецепт Новость обновлена 19 января 2023, 16:47
Домашний мандариновый пирог на сковороде - простой рецепт. Фото youtube.com

Пирог получается пористым, в меру влажным и очень ароматным

Когда хочется чего-то необычного, но простого и сладкого, предлагаем приготовить мандариновый пирог. Но не в духовке, как мы привыкли делать выпечку, а на обычной сковороде.

Рецептом мандаринового пирога, который выручит, когда нет времени на долгую готовку, поделился украинский шеф-повар, судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский. Мандариновый пирог на сковороде получается сочным, ароматным и очень вкусным.

Как приготовить мандариновый пирог на сковороде

Ингредиенты для начинки:

  • 5–6 мандаринов среднего размера
  • 20 г сливочного масла
  • 30 г сахара
  • молотый кардамон или корица по желанию

Для теста:

  • 1 большое яйцо (или 2 маленьких)
  • 50 г молока
  • 50 г сахара
  • 25 г растительного масла
  • 120 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • цедра лимона или ванилин

Приготовление:

  1. Готовим тесто. В большой миске смешиваем сахар, муку и разрыхлитель. По желанию добавляем цедру лимона или ванилин для запаха. Вбиваем 1 большое или 2 маленьких яйца. Вливаем растительное масло и тонкой струйкой начинаем вводить молоко, замешивая тесто. Консистенция теста должна напоминать жидкую сметану. Ставим тесто пока в сторону.
  2. На сковороду насыпаем сахар и добавляем сливочное масло. Помешиваем лопаткой, доводим до карамельного цвета.
  3. Мандарины чистим и удаляем косточки. Разрезаем фрукты пополам. Выкладываем их на сковороду с карамелью срезом вниз. Посыпаем специями: молотым кардамоном или корицей.
  4. На мандарины выливаем подготовленное тесто. Накрываем крышкой и жарим пирог, пока он не подрумянится. С помощью тарелки переворачиваем его на другую сторону. Готовность проверяем с помощью деревянной шпажки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить ароматный сливовый пирог. Приготовление будет быстрым и удобным, а от выпечки будут в восторге все без исключения.

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