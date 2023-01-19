Как приготовить самый вкусный пирог без духовки: рецепт выпечки с мандаринами
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Пирог получается пористым, в меру влажным и очень ароматным
Когда хочется чего-то необычного, но простого и сладкого, предлагаем приготовить мандариновый пирог. Но не в духовке, как мы привыкли делать выпечку, а на обычной сковороде.
Рецептом мандаринового пирога, который выручит, когда нет времени на долгую готовку, поделился украинский шеф-повар, судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский. Мандариновый пирог на сковороде получается сочным, ароматным и очень вкусным.
Как приготовить мандариновый пирог на сковороде
Ингредиенты для начинки:
- 5–6 мандаринов среднего размера
- 20 г сливочного масла
- 30 г сахара
- молотый кардамон или корица по желанию
Для теста:
- 1 большое яйцо (или 2 маленьких)
- 50 г молока
- 50 г сахара
- 25 г растительного масла
- 120 г муки
- 5 г разрыхлителя
- цедра лимона или ванилин
Приготовление:
- Готовим тесто. В большой миске смешиваем сахар, муку и разрыхлитель. По желанию добавляем цедру лимона или ванилин для запаха. Вбиваем 1 большое или 2 маленьких яйца. Вливаем растительное масло и тонкой струйкой начинаем вводить молоко, замешивая тесто. Консистенция теста должна напоминать жидкую сметану. Ставим тесто пока в сторону.
- На сковороду насыпаем сахар и добавляем сливочное масло. Помешиваем лопаткой, доводим до карамельного цвета.
- Мандарины чистим и удаляем косточки. Разрезаем фрукты пополам. Выкладываем их на сковороду с карамелью срезом вниз. Посыпаем специями: молотым кардамоном или корицей.
- На мандарины выливаем подготовленное тесто. Накрываем крышкой и жарим пирог, пока он не подрумянится. С помощью тарелки переворачиваем его на другую сторону. Готовность проверяем с помощью деревянной шпажки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить ароматный сливовый пирог. Приготовление будет быстрым и удобным, а от выпечки будут в восторге все без исключения.