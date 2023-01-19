Как приготовить самый вкусный пирог без духовки: рецепт выпечки с мандаринами

Пирог получается пористым, в меру влажным и очень ароматным

Когда хочется чего-то необычного, но простого и сладкого, предлагаем приготовить мандариновый пирог. Но не в духовке, как мы привыкли делать выпечку, а на обычной сковороде.

Рецептом мандаринового пирога, который выручит, когда нет времени на долгую готовку, поделился украинский шеф-повар, судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский. Мандариновый пирог на сковороде получается сочным, ароматным и очень вкусным.

Как приготовить мандариновый пирог на сковороде

Ингредиенты для начинки:

5–6 мандаринов среднего размера

20 г сливочного масла

30 г сахара

молотый кардамон или корица по желанию

Для теста:

1 большое яйцо (или 2 маленьких)

50 г молока

50 г сахара

25 г растительного масла

120 г муки

5 г разрыхлителя

цедра лимона или ванилин

Приготовление:

Готовим тесто. В большой миске смешиваем сахар, муку и разрыхлитель. По желанию добавляем цедру лимона или ванилин для запаха. Вбиваем 1 большое или 2 маленьких яйца. Вливаем растительное масло и тонкой струйкой начинаем вводить молоко, замешивая тесто. Консистенция теста должна напоминать жидкую сметану. Ставим тесто пока в сторону. На сковороду насыпаем сахар и добавляем сливочное масло. Помешиваем лопаткой, доводим до карамельного цвета. Мандарины чистим и удаляем косточки. Разрезаем фрукты пополам. Выкладываем их на сковороду с карамелью срезом вниз. Посыпаем специями: молотым кардамоном или корицей. На мандарины выливаем подготовленное тесто. Накрываем крышкой и жарим пирог, пока он не подрумянится. С помощью тарелки переворачиваем его на другую сторону. Готовность проверяем с помощью деревянной шпажки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить ароматный сливовый пирог. Приготовление будет быстрым и удобным, а от выпечки будут в восторге все без исключения.