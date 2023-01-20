Ночь в холодильнике и готово: быстрый рецепт нереально вкусного торта без выпечки

Десерт получается очень мягким, нежным и очень-очень вкусным

Зачем стоять у плиты часами, чтобы приготовить вкусный торт, если есть множество быстрых рецептов, в которых ничего печь не нужно. Ранее мы делились с вами рецептом домашнего мандаринового пирога на сковороде, а теперь хотим рассказать как приготовить торт из печенья и сгущенки.

Рецепт мы подсмотрели у кулинарного блогера Ирины Новиковой в Инстаграм. Более того, для удобства своих подписчиков, она также опубликовала видео, как правильно этот торт готовить.

Торт без выпечки со сгущенкой

Ингредиенты:

Печенье — 500 гр

Сгущенка вареная — 1 банка

Сгущенное молоко — 1 банка

Сметана -350 мл

Арахис — 150-200 гр

Способ приготовления:

Сначала приготовьте крем. Для этого смешайте сгущенное молоко, вареную сгущенку и сметану, а после взбейте миксером до однородного состояния. После приступайте к сборке торта: дно формы смажьте кремом, выложите слой печенья и затем толстый слой крема. Повторяйте так до тех пор, пока крем и печенье не закончатся. Сверху украсьте торт арахисом и отправьте ваш десерт в холодильник на ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить ароматный сливовый пирог. Приготовление будет быстрым и удобным, а от выпечки будут в восторге все без исключения.