Намного вкуснее квашеной: как замариновать капусту по-корейски

Такую капустную заготовку можно смело подавать даже на праздничный стол

Из капусты можно приготовить много вкусных закруток, и не обязательно квасить ее традиционным способом. Можно замариновать капусту со специями по-корейски. В таком виде овощ получается пикантным и аппетитным. Тем, кто любит поострее, такая закуска особенно придется по вкусу.

Если вы хотите заготовить вкусную и острую капусту, то так называемый корейский способ идеально подойдет. Ароматности закуске добавит чеснок и перец чили. Главный нюанс капусты по-корейски — порезанные пластинками овощи (так делают азиатские повара) и добавление сырой свеклы. Блюдо готово к употреблению уже спустя сутки после настаивания в холодильнике. Рецепт маринованной капусты по-корейски публикует кулинарный портал "Смач".

Маринованная капуста по-корейски

Ингредиенты:

капуста (белокочанная) — 2 кг

свекла — 255 г

морковь — 255 г

головка чеснока

чили по вкусу

литр воды

каменная соль — 3 ст. л.

стакан сахара

растительное масло — 1/2 стакана

уксус — 70 мл

лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления:

Разберите капусту на листья, вымойте каждый, стряхните остатки воды. Нарежьте капусту на прямоугольные пластинки небольшого размера. Свеклу и морковь очистите от кожуры, промойте и крупно потрите. Мелко нарежьте небольшой стручок чили. Измельчите головку чеснока. На дно банки поместите большой лавровый лист. Слоями заложите капусту, морковь, чили, свеклу и чеснок. Вскипятите воду и добавьте растительное масло, соль и сахар. Залейте горячий маринад в банку, влейте уксус. Уложите второй лавровый лист и тут же закатайте банку.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованной капусты по-армянски. А также мы рассказывали, какую специю нужно добавить в квашеную капусту для идеального вкуса.