Намного вкуснее квашеной: как замариновать капусту по-корейски
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Такую капустную заготовку можно смело подавать даже на праздничный стол
Из капусты можно приготовить много вкусных закруток, и не обязательно квасить ее традиционным способом. Можно замариновать капусту со специями по-корейски. В таком виде овощ получается пикантным и аппетитным. Тем, кто любит поострее, такая закуска особенно придется по вкусу.
Если вы хотите заготовить вкусную и острую капусту, то так называемый корейский способ идеально подойдет. Ароматности закуске добавит чеснок и перец чили. Главный нюанс капусты по-корейски — порезанные пластинками овощи (так делают азиатские повара) и добавление сырой свеклы. Блюдо готово к употреблению уже спустя сутки после настаивания в холодильнике. Рецепт маринованной капусты по-корейски публикует кулинарный портал "Смач".
Маринованная капуста по-корейски
Ингредиенты:
- капуста (белокочанная) — 2 кг
- свекла — 255 г
- морковь — 255 г
- головка чеснока
- чили по вкусу
- литр воды
- каменная соль — 3 ст. л.
- стакан сахара
- растительное масло — 1/2 стакана
- уксус — 70 мл
- лавровый лист — 2 шт.
Способ приготовления:
- Разберите капусту на листья, вымойте каждый, стряхните остатки воды. Нарежьте капусту на прямоугольные пластинки небольшого размера.
- Свеклу и морковь очистите от кожуры, промойте и крупно потрите. Мелко нарежьте небольшой стручок чили.
- Измельчите головку чеснока.
- На дно банки поместите большой лавровый лист. Слоями заложите капусту, морковь, чили, свеклу и чеснок.
- Вскипятите воду и добавьте растительное масло, соль и сахар. Залейте горячий маринад в банку, влейте уксус. Уложите второй лавровый лист и тут же закатайте банку.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованной капусты по-армянски. А также мы рассказывали, какую специю нужно добавить в квашеную капусту для идеального вкуса.