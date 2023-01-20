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Намного вкуснее квашеной: как замариновать капусту по-корейски

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Аппетитная закуска из капусты Новость обновлена 20 января 2023, 18:39
Аппетитная закуска из капусты. Фото Лайфхакер

Такую капустную заготовку можно смело подавать даже на праздничный стол

Из капусты можно приготовить много вкусных закруток, и не обязательно квасить ее традиционным способом. Можно замариновать капусту со специями по-корейски. В таком виде овощ получается пикантным и аппетитным. Тем, кто любит поострее, такая закуска особенно придется по вкусу.

Если вы хотите заготовить вкусную и острую капусту, то так называемый корейский способ идеально подойдет. Ароматности закуске добавит чеснок и перец чили. Главный нюанс капусты по-корейски — порезанные пластинками овощи (так делают азиатские повара) и добавление сырой свеклы. Блюдо готово к употреблению уже спустя сутки после настаивания в холодильнике. Рецепт маринованной капусты по-корейски публикует кулинарный портал "Смач".

Маринованная капуста по-корейски

Ингредиенты:

  • капуста (белокочанная) — 2 кг
  • свекла — 255 г
  • морковь — 255 г
  • головка чеснока
  • чили по вкусу
  • литр воды
  • каменная соль — 3 ст. л.
  • стакан сахара
  • растительное масло — 1/2 стакана
  • уксус — 70 мл
  • лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Разберите капусту на листья, вымойте каждый, стряхните остатки воды. Нарежьте капусту на прямоугольные пластинки небольшого размера.
  2. Свеклу и морковь очистите от кожуры, промойте и крупно потрите. Мелко нарежьте небольшой стручок чили.
  3. Измельчите головку чеснока.
  4. На дно банки поместите большой лавровый лист. Слоями заложите капусту, морковь, чили, свеклу и чеснок.
  5. Вскипятите воду и добавьте растительное масло, соль и сахар. Залейте горячий маринад в банку, влейте уксус. Уложите второй лавровый лист и тут же закатайте банку.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованной капусты по-армянски. А также мы рассказывали, какую специю нужно добавить в квашеную капусту для идеального вкуса.

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#Рецепт #Капуста