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Вкус из детства: простой рецепт невероятно воздушных рогаликов, которые подойдут под любую начинку (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Что может быть вкуснее домашней выпечки Новость обновлена 22 января 2023, 19:26
Что может быть вкуснее домашней выпечки. Фото Лайфхакер

Такие рогалики с удовольствием будет уминать ваша семья

Для каждого есть свой вкус детства, и чаще всего речь идет о домашней выпечке. Кто-то обожал сочники с творогом, а кому-то нравились чаепития с рогаликами. Приготовить рогалики довольно просто, к тому же, начинку можно выбирать по своему вкусу.

Чтобы рогалики получились воздушными и мягкими, важно правильно сделать тесто. Кроме сливочного масла и муки используйте сметану. Такое тесто подойдет под любую начинку, будь то джем, сгущенка или творог. Рецепт рогаликов, как в детстве, рассказала фублогерка kelbas_v в Instagram.

Ингредиенты:

  • мука – 260 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сметана — 70 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – 1/4 ч. л.

Творожная начинка:

  • творог – 200 г
  • сахар – 2 ст. л.
  • ванильный сахар – 10-12 г

Способ приготовления:

  1. К муке добавляем мягкое сливочное масло (достаньте из холодильника за 2-3 часа до приготовления). Перетираем пальцами в крошки.
  2. Яйцо взбить венчиком или вилкой с сахаром и солью. Добавить в муку с маслом.
  3. Всыпаем сметану и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто. Отправляем в холодильник минимум на 30 минут.
  4. Творог перетираем через сито или пробиваем блендером, добавляем сахар и ванильный сахар.
  5. Достаем тесто из холодильника, делим на 4 части. Каждую часть раскатываем в тонкий круг, режем на 8 частей. На более широкий край кладем немного начинки, заворачиваем от широкого края к узкому.
  6. Рогалики выкладываем на противень, застеленный пергаментом, смазанным растительным маслом. Выпекаем 15-20 минут при 180 градусах.
  7. Готовое печенье-рогалики присыпаем сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного торта без выпечки. А также мы рассказывали, как приготовить мармелад всего из двух ингредиентов.

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#Рецепт #Рогалики