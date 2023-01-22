Вкус из детства: простой рецепт невероятно воздушных рогаликов, которые подойдут под любую начинку (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такие рогалики с удовольствием будет уминать ваша семья
Для каждого есть свой вкус детства, и чаще всего речь идет о домашней выпечке. Кто-то обожал сочники с творогом, а кому-то нравились чаепития с рогаликами. Приготовить рогалики довольно просто, к тому же, начинку можно выбирать по своему вкусу.
Чтобы рогалики получились воздушными и мягкими, важно правильно сделать тесто. Кроме сливочного масла и муки используйте сметану. Такое тесто подойдет под любую начинку, будь то джем, сгущенка или творог. Рецепт рогаликов, как в детстве, рассказала фублогерка kelbas_v в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 260 г
- сливочное масло – 100 г
- сметана — 70 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 1/4 ч. л.
Творожная начинка:
- творог – 200 г
- сахар – 2 ст. л.
- ванильный сахар – 10-12 г
Способ приготовления:
- К муке добавляем мягкое сливочное масло (достаньте из холодильника за 2-3 часа до приготовления). Перетираем пальцами в крошки.
- Яйцо взбить венчиком или вилкой с сахаром и солью. Добавить в муку с маслом.
- Всыпаем сметану и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто. Отправляем в холодильник минимум на 30 минут.
- Творог перетираем через сито или пробиваем блендером, добавляем сахар и ванильный сахар.
- Достаем тесто из холодильника, делим на 4 части. Каждую часть раскатываем в тонкий круг, режем на 8 частей. На более широкий край кладем немного начинки, заворачиваем от широкого края к узкому.
- Рогалики выкладываем на противень, застеленный пергаментом, смазанным растительным маслом. Выпекаем 15-20 минут при 180 градусах.
- Готовое печенье-рогалики присыпаем сахарной пудрой.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного торта без выпечки. А также мы рассказывали, как приготовить мармелад всего из двух ингредиентов.