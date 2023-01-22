Вкус из детства: простой рецепт невероятно воздушных рогаликов, которые подойдут под любую начинку (видео)

Такие рогалики с удовольствием будет уминать ваша семья

Для каждого есть свой вкус детства, и чаще всего речь идет о домашней выпечке. Кто-то обожал сочники с творогом, а кому-то нравились чаепития с рогаликами. Приготовить рогалики довольно просто, к тому же, начинку можно выбирать по своему вкусу.

Чтобы рогалики получились воздушными и мягкими, важно правильно сделать тесто. Кроме сливочного масла и муки используйте сметану. Такое тесто подойдет под любую начинку, будь то джем, сгущенка или творог. Рецепт рогаликов, как в детстве, рассказала фублогерка kelbas_v в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 260 г

сливочное масло – 100 г

сметана — 70 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 1/4 ч. л.

Творожная начинка:

творог – 200 г

сахар – 2 ст. л.

ванильный сахар – 10-12 г

Способ приготовления:

К муке добавляем мягкое сливочное масло (достаньте из холодильника за 2-3 часа до приготовления). Перетираем пальцами в крошки. Яйцо взбить венчиком или вилкой с сахаром и солью. Добавить в муку с маслом. Всыпаем сметану и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто. Отправляем в холодильник минимум на 30 минут. Творог перетираем через сито или пробиваем блендером, добавляем сахар и ванильный сахар. Достаем тесто из холодильника, делим на 4 части. Каждую часть раскатываем в тонкий круг, режем на 8 частей. На более широкий край кладем немного начинки, заворачиваем от широкого края к узкому. Рогалики выкладываем на противень, застеленный пергаментом, смазанным растительным маслом. Выпекаем 15-20 минут при 180 градусах. Готовое печенье-рогалики присыпаем сахарной пудрой.

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