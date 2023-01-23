Ароматное и вкусное: простой рецепт печенья с вареньем, от которого будут в восторге не только дети (видео)

Лиза Глинская поделилась секретами приготовления печенья из доступных ингредиентов

Как порадовать себя и своих близких, как не приготовлением вкусной выпечки! Особенно ценится в большинстве семейных кругов печенье, которое очень смакует с любым горячим напитком. Идей по этому десерту есть множество: можно приготовить популярные "Гусиные лапки", хрустящие украинские сочники с кисломолочным сыром или простое в приготовлении ароматное печенье с вареньем.

Рецептом такого печенья поделилась кондитер Лиза Глинская. Готовится оно легко и быстро, а сохраняется в течение 2-х недель. Понравится не только детям, но и взрослым.

Как приготовить печенье с вареньем

Ингредиенты (расчет на 20 штук):

200 г муки (8 ст. л.)

140 г сахара (6 ст. л.)

140 г сливочного масла

Соль

Ванильный сахар (по желанию)

200 г варенья или повидла

Приготовление:

Смешиваем муку с сахаром, добавляем соль, ванильный сахар. Натираем холодное сливочное масло на терке, делаем крошку. Отправляем в морозильную камеру на 20-30 минут. Подготовим форму (металлическую или силиконовую), обмазываем маслом и добавляем муку. Формируем печенье. 1 столовую ложку крошки, варенье и сверху добавляем еще одну ложку крошки. Отправляем выпекать в духовую, разогретую до 175 градусов, на 15-20 минут. Оставляем на 5 минут охладиться.

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