Ароматное и вкусное: простой рецепт печенья с вареньем, от которого будут в восторге не только дети (видео)
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Лиза Глинская поделилась секретами приготовления печенья из доступных ингредиентов
Как порадовать себя и своих близких, как не приготовлением вкусной выпечки! Особенно ценится в большинстве семейных кругов печенье, которое очень смакует с любым горячим напитком. Идей по этому десерту есть множество: можно приготовить популярные "Гусиные лапки", хрустящие украинские сочники с кисломолочным сыром или простое в приготовлении ароматное печенье с вареньем.
Рецептом такого печенья поделилась кондитер Лиза Глинская. Готовится оно легко и быстро, а сохраняется в течение 2-х недель. Понравится не только детям, но и взрослым.
Как приготовить печенье с вареньем
Ингредиенты (расчет на 20 штук):
- 200 г муки (8 ст. л.)
- 140 г сахара (6 ст. л.)
- 140 г сливочного масла
- Соль
- Ванильный сахар (по желанию)
- 200 г варенья или повидла
Приготовление:
- Смешиваем муку с сахаром, добавляем соль, ванильный сахар.
- Натираем холодное сливочное масло на терке, делаем крошку. Отправляем в морозильную камеру на 20-30 минут.
- Подготовим форму (металлическую или силиконовую), обмазываем маслом и добавляем муку.
- Формируем печенье. 1 столовую ложку крошки, варенье и сверху добавляем еще одну ложку крошки.
- Отправляем выпекать в духовую, разогретую до 175 градусов, на 15-20 минут.
- Оставляем на 5 минут охладиться.
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