Готовится всего за 5 минут: рецепт быстрой пиццы на лаваше
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Вы можете использовать по своему вкусу все ингредиенты, которые остались в холодильнике
Вряд ли можно найти человека, который хотя бы раз не пробовал такое популярное блюдо, пришедшее к нам из Италии, как пицца. Она готовится очень просто и быстро, ведь сделать пиццу на сковороде можно буквально за 15 минут, а вкус при этом получается просто божественный.
На этот раз кулинарный блогер Alina FooDee поделилась рецептом невероятно вкусной и простой в приготовлении пиццы, на которую у вас уйдет всего 5 минут!
Рецепт пиццы на лаваше за 5 минут
Ингредиенты:
- Лаваш или тортилья — 2 шт.
- Сыр — 200 г
- Грибы
- Томатный соус или кетчуп
- Колбаса, мясо или ветчина
- Оливки
- Лук
- Также можете использовать по своему вкусу все ингредиенты, которые остались в холодильнике
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте все ингредиенты.
- Смажьте тортильи или лаваш томатным соусом.
- Выложите все ингредиенты на тесто.
- Посыпьте натертым сыром.
- Выпекайте 7-10 минут при 220 °C (430 °F).
- Готовую пиццу разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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