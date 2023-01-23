Готовится всего за 5 минут: рецепт быстрой пиццы на лаваше

Вы можете использовать по своему вкусу все ингредиенты, которые остались в холодильнике

Вряд ли можно найти человека, который хотя бы раз не пробовал такое популярное блюдо, пришедшее к нам из Италии, как пицца. Она готовится очень просто и быстро, ведь сделать пиццу на сковороде можно буквально за 15 минут, а вкус при этом получается просто божественный.

На этот раз кулинарный блогер Alina FooDee поделилась рецептом невероятно вкусной и простой в приготовлении пиццы, на которую у вас уйдет всего 5 минут!

Рецепт пиццы на лаваше за 5 минут

Ингредиенты:

Лаваш или тортилья — 2 шт.

Сыр — 200 г

Грибы

Томатный соус или кетчуп

Колбаса, мясо или ветчина

Оливки

Лук

Также можете использовать по своему вкусу все ингредиенты, которые остались в холодильнике

Способ приготовления:

Мелко нарежьте все ингредиенты. Смажьте тортильи или лаваш томатным соусом. Выложите все ингредиенты на тесто. Посыпьте натертым сыром. Выпекайте 7-10 минут при 220 °C (430 °F). Готовую пиццу разрежьте на порции. Приятного аппетита!

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