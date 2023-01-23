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Готовится всего за 5 минут: рецепт быстрой пиццы на лаваше

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Вкуснее этой пиццы вы ничего не пробовали Новость обновлена 23 января 2023, 14:36
Вкуснее этой пиццы вы ничего не пробовали. Фото lifehacker.ru

Вы можете использовать по своему вкусу все ингредиенты, которые остались в холодильнике

Вряд ли можно найти человека, который хотя бы раз не пробовал такое популярное блюдо, пришедшее к нам из Италии, как пицца. Она готовится очень просто и быстро, ведь сделать пиццу на сковороде можно буквально за 15 минут, а вкус при этом получается просто божественный.

На этот раз кулинарный блогер Alina FooDee поделилась рецептом невероятно вкусной и простой в приготовлении пиццы, на которую у вас уйдет всего 5 минут!

Рецепт пиццы на лаваше за 5 минут

Ингредиенты:

  • Лаваш или тортилья — 2 шт.
  • Сыр — 200 г
  • Грибы
  • Томатный соус или кетчуп
  • Колбаса, мясо или ветчина
  • Оливки
  • Лук
  • Также можете использовать по своему вкусу все ингредиенты, которые остались в холодильнике

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте все ингредиенты.
  2. Смажьте тортильи или лаваш томатным соусом.
  3. Выложите все ингредиенты на тесто.
  4. Посыпьте натертым сыром.
  5. Выпекайте 7-10 минут при 220 °C (430 °F).
  6. Готовую пиццу разрежьте на порции. Приятного аппетита!

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