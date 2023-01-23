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Как замариновать капусту, чтобы хрустела на весь дом: рецепт салата "Просто гениальный"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Салат Просто гениальный - рецепт маринованной капусты с овощами
Салат Просто гениальный - рецепт маринованной капусты с овощами. Фото povar

Попробовав его, вы поймете, что название ему дали не зря

Этот капустный салат вам понравиться тем, что в нем огромное количество полезных овощей. "Просто гениальный" — это название заготовка получила потому, что ее приготовление очень простое, а вкус обалденный!

Рецептом поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме. Количество каждого из овощей можно варьировать по своему усмотрению. В любом случае любителям маринованной капусты очень придет по вкусу, особенно тем, кто любит "похрустеть".

Как приготовить салат с капустой "Просто гениальный"

Ингредиенты:

  • 1 кг капусты
  • 1 кг помидор
  • 1 кг огурчиков
  • 1 кг сладкого перчика
  • 1 кг морковки

Если чего-то из овощей нет —— то берете 2 кг любого другого овоща.

Для маринада:

  • растительное масло — 200 г
  • уксус 9% — 200 г
  • соль — 8 чайных ложек
  • сахар — 16 чайных ложек

Приготовление:

  1. Всё порезать как на салат, морковь на терке.
  2. Все овощи смешать.
  3. И туда добавить растительное масло, уксус, соль и сахар. Все перемешать.
  4. Поставить на огонь. Довести до кипения и продолжать кипятить ровно 2 минуты.
  5. Сразу разложить по банкам. Закатать. Укутать.

Вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.

Теги:
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