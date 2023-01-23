Как замариновать капусту, чтобы хрустела на весь дом: рецепт салата "Просто гениальный"
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Попробовав его, вы поймете, что название ему дали не зря
Этот капустный салат вам понравиться тем, что в нем огромное количество полезных овощей. "Просто гениальный" — это название заготовка получила потому, что ее приготовление очень простое, а вкус обалденный!
Рецептом поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме. Количество каждого из овощей можно варьировать по своему усмотрению. В любом случае любителям маринованной капусты очень придет по вкусу, особенно тем, кто любит "похрустеть".
Как приготовить салат с капустой "Просто гениальный"
Ингредиенты:
- 1 кг капусты
- 1 кг помидор
- 1 кг огурчиков
- 1 кг сладкого перчика
- 1 кг морковки
Если чего-то из овощей нет —— то берете 2 кг любого другого овоща.
Для маринада:
- растительное масло — 200 г
- уксус 9% — 200 г
- соль — 8 чайных ложек
- сахар — 16 чайных ложек
Приготовление:
- Всё порезать как на салат, морковь на терке.
- Все овощи смешать.
- И туда добавить растительное масло, уксус, соль и сахар. Все перемешать.
- Поставить на огонь. Довести до кипения и продолжать кипятить ровно 2 минуты.
- Сразу разложить по банкам. Закатать. Укутать.
Вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.