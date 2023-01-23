Как замариновать капусту, чтобы хрустела на весь дом: рецепт салата "Просто гениальный"

Попробовав его, вы поймете, что название ему дали не зря

Этот капустный салат вам понравиться тем, что в нем огромное количество полезных овощей. "Просто гениальный" — это название заготовка получила потому, что ее приготовление очень простое, а вкус обалденный!

Рецептом поделились в кулинарном блоге konservacjya в Инстаграме. Количество каждого из овощей можно варьировать по своему усмотрению. В любом случае любителям маринованной капусты очень придет по вкусу, особенно тем, кто любит "похрустеть".

Как приготовить салат с капустой "Просто гениальный"

Ингредиенты:

1 кг капусты

1 кг помидор

1 кг огурчиков

1 кг сладкого перчика

1 кг морковки

Если чего-то из овощей нет —— то берете 2 кг любого другого овоща.

Для маринада:

растительное масло — 200 г

уксус 9% — 200 г

соль — 8 чайных ложек

сахар — 16 чайных ложек

Приготовление:

Всё порезать как на салат, морковь на терке. Все овощи смешать. И туда добавить растительное масло, уксус, соль и сахар. Все перемешать. Поставить на огонь. Довести до кипения и продолжать кипятить ровно 2 минуты. Сразу разложить по банкам. Закатать. Укутать.

Вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Раньше мы рассказывали, как приготовить маринованную капусту с медом.