Не нужно раскатывать коржи и взбивать крем: чудо-рецепт потрясающего медовика без выпечки (видео)

Этот изумительный рецепт вы с легкостью приготовите на сковороде

Не всегда есть возможность приготовить выпечку в духовку, поэтому существует масса рецептов десертов без выпечки. Даже любимый многими торт-медовик вы сможете легко сделать, используя лишь сковороду. Более того, вам не придется мучительно раскатывать коржи, да и крем можно приготовить такой, что не требует использования миксера.

Рецепт медовика без выпечки публикует фудблогерка kelbas_v в Instagram. Торт получается очень вкусным, коржи пропитанными, а крем — нежным и воздушным. Для этого потрясающего десерта запаситесь самыми традиционными продуктами, пергаментом и удобной сковородой.

Ингредиенты:

120 г меда

1,5 ч. л. соды

150 г сливочного масла

4 яйца

150 г сахара

300 г муки

Крем:

600 г жирной сметаны (от 20%)

80-100 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Кладем мед в кастрюлю, на маленьком огне доводим почти до кипения, всыпаем соду и начинаем активно помешивать. Масса будет пениться и постепенно темнеть, главное, держать маленький огонь и помешивать мед с содой, пока они не станут карамельного цвета, а это примерно 2 минуты. Снимаем карамельную массу с огня и добавляем сливочное масло, размешиваем до однородности, даем остыть. Яйца взбить с сахаром венчиком или миксером 2-3 минуты. К яйцам постепенно вливаем остывшую медово-масляную смесь, перемешиваем, добавляем муку, перемешиваем. Сначала тесто будет жидкое, но потом начнет густеть. Прогреваем сковороду и убавляем огонь до среднего, кладем лист пергамента, смазываем его немного растительным маслом, выливаем на пергамент где-то 3-4 ст. л. теста и разравниваем по сковороде. Накрываем крышкой и печем примерно 5-7 минут. Открываем крышку и вытаскиваем корж из сковороды за края пергамента, кладем на тарелку, через минуту (как немного остынет) берем пергамент снизу и переворачиваем сырым краем коржа вниз на сковороду. Пергамент снимаем, накрываем крышкой и печем еще 3 минуты. Ложкой смешиваем сметану с сахарной пудрой. На дно тарелки кладем немного крема, сверху – первый корж – крем – корж, и так до конца. Тщательно смажьте верх и бока торта кремом, один корж перемните в крошки и посыпьте медовик. Отправьте на 4-8 часов в холодильник, чтобы торт пропитался. Коржи хорошо впитывают крем и выровняются.

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