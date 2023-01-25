С этим ингредиентом вы котлеты еще не готовили: рецепт самого вкусного блюда
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Рецепт самых вкусных котлет, которые полюбит ваша семья
Котлеты из мяса очень упрощают жизнь каждой современной хозяйки. Достаточно налепить из фарша со специями шарики и отправить в духовку на несколько минут. Однако классический рецепт котлет надоедает и приходится придумывать разнообразные способы улучшить их вкус. К примеру, котлеты можно приготовить без мяса и яиц, а можно добавить в фарш для сочности соду или сливочное масло.
Если хотите приготовить действительно вкусные котлеты быстро и без хлопот, обратите внимание на рецепт мясных котлет с творогом и зеленью. Способом приготовления поделились на сайте vazhnoznat.
Как приготовить котлеты с творогом
Ингредиенты:
- 1 кг мяса
- 500 г репчатого лука
- 200 г творога 9 % жирности
- 2 яйца
- 50 г петрушки и укропа
- соль и перец по вкусу
- 80 г топленого сливочного масла
- 150 г растительного масла
Приготовление:
- Репчатый лук чистим и нарезаем полукольцами. На сковороде разогреваем сливочное масло и обжариваем лук.
- Мясо для фарша нарезаем небольшими кусочками. Мелко рубим зелень. В миску с мясом и зеленью добавляем творог и жареный лук. Солим и перчим ингредиенты. Перемешиваем и пропускаем через мясорубку для однородности.
- Готовый фарш вымешиваем руками в течение 5–6 минут. Лепим котлеты той формы, которая вам нравится.
- Жарим котлеты на растительном масле с добавлением сливочного. Много котлет на сковороду не кладите, нужно чтобы они жарились, а не тушились. Ставим средний огонь, жарим котлеті 2–3 минуты с открытой крышкой. Потом убавляем огонь и готовим под закрытой крышкой.
- Переворачиваем котлеты на другую сторону. Обжариваем с каждой стороны примерно по 7 минут.
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