С этим ингредиентом вы котлеты еще не готовили: рецепт самого вкусного блюда

Рецепт самых вкусных котлет, которые полюбит ваша семья

Котлеты из мяса очень упрощают жизнь каждой современной хозяйки. Достаточно налепить из фарша со специями шарики и отправить в духовку на несколько минут. Однако классический рецепт котлет надоедает и приходится придумывать разнообразные способы улучшить их вкус. К примеру, котлеты можно приготовить без мяса и яиц, а можно добавить в фарш для сочности соду или сливочное масло.

Если хотите приготовить действительно вкусные котлеты быстро и без хлопот, обратите внимание на рецепт мясных котлет с творогом и зеленью. Способом приготовления поделились на сайте vazhnoznat.

Как приготовить котлеты с творогом

Ингредиенты:

1 кг мяса

500 г репчатого лука

200 г творога 9 % жирности

2 яйца

50 г петрушки и укропа

соль и перец по вкусу

80 г топленого сливочного масла

150 г растительного масла

Приготовление:

Репчатый лук чистим и нарезаем полукольцами. На сковороде разогреваем сливочное масло и обжариваем лук. Мясо для фарша нарезаем небольшими кусочками. Мелко рубим зелень. В миску с мясом и зеленью добавляем творог и жареный лук. Солим и перчим ингредиенты. Перемешиваем и пропускаем через мясорубку для однородности. Готовый фарш вымешиваем руками в течение 5–6 минут. Лепим котлеты той формы, которая вам нравится. Жарим котлеты на растительном масле с добавлением сливочного. Много котлет на сковороду не кладите, нужно чтобы они жарились, а не тушились. Ставим средний огонь, жарим котлеті 2–3 минуты с открытой крышкой. Потом убавляем огонь и готовим под закрытой крышкой. Переворачиваем котлеты на другую сторону. Обжариваем с каждой стороны примерно по 7 минут.

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