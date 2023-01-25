Тает во рту: рецепт нежнейшей творожной запеканки без муки и манки
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Эта творожная запеканка придется по вкусу всей семье.
Творожная запеканка — любимый завтрак многих еще из детства, ведь это вкусное и полезное блюдо нам часто готовили в детском саду. Сегодня же хозяйки хотят усовершенствовать рецепт творожной запеканки еще сильнее и не добавлять в тесто муку или манку, которые сильно повышают калорийность.
Рецепт нежной творожной запеканки без муки и манки публикует сайт edimdoma.ru.
Ингредиенты
- творог — 250 грамм
- молоко или сливки — -100 мл(в зависимости от влажности творога)
- 2 яйца
- сахар — 2 ст.ложки или по вкусу
- ванилин(или иные ваши любимые пряности)
- масло слив.для смазывания формы
Способ приготовления:
- Отделите белки от желтков.
- Взбейте погружным блендером творог с молоком, сахаром, пряностями и желтками. Масса должна получиться, как густая сметана.
- Отдельно взбейте белки до пиков. Этим же венчиком или ложкой ввести белки в творожную массу.
- Выложите в смазанную сливочным маслом форму и выпекайте в духовке около 35 минут при температуре 160-170 градусов. Полностью остудите и нарежьте порциями. При желании можно украсить сметаной и листиками мяты.
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