Так вы яблоки еще не готовили: необычный и вкусный рецепт завтрака на американский манер (видео)

Такое лакомство понравится и взрослым, и детям

Яблоки часто добавляют в выпечку, например в яблочный пирог, фруктовую шарлотку или сладкие пирожки. Но не только такие привычные нам блюда хорошо получаются из доступных нам фруктов.

Рецептом яблочных фриттеров поделилась шеф-повар Валентина Саенко в своем блоге в Instagram. Это популярное американское блюдо на завтрак – смесь оладий и пончиков. Они получаются вкусными и мгновенно сметаются с тарелки.

Рецепт яблочных фриттеров

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Мука – 130 г

Молоко – 80 г

Разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой

Сахар – 1 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Щепотка соли

Корица – 0,5 ст. л.

Ваниль

Для глазури:

Пудра сахарная — 50 г

Молоко – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Яблоки чистим и нарезаем кубиком. Смешиваем вместе все сухие ингредиенты: муку, сахар, соль, разрыхлитель. Отдельно смешиваем до однородности молоко и яйцо. Теперь совмещаем эти две смеси и добавляем яблоки. Тесто должно быть густое, на вид — яблоки в мучной глазури. Жарим на среднем огне в достаточно большом количестве растительного масла. Выкладываем ложкой, но без горки. Так, чтобы потом хорошо прожарилось с другой стороны. Жарим до румяности. Выкладываем на салфетку. Готовим глазурь. Пудру заливаем молоком и хорошо перемешиваем. В этом случае молоко можно заменить сок или даже воду. Поливаем фриттерсы. Выходит 12 маленьких штук.

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