Восхитительный кокосовый десерт, для приготовления которого не понадобится духовка: простой рецепт (видео)

Сделать эффектный десерт можно даже без выпекания

Не всегда есть возможность ждать выпекания торта или пирога в духовке, в этом случае выручит идея десерта без выпечки. Один из самых простых альтернатив тесту — готовое печенье, которое станет основой пирога. За счет вкусного домашнего крема десерт будет просто идеальным.

Попробуйте приготовить изумительный кокосовый десерт, для которого понадобятся самые традиционные ингредиенты. Его главный бонус — не нужна духовка. Простой рецепт восхитительного десерта с кокосовой стружкой без выпечки публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Видео пошагового приготовления можно просмотреть в конце материале.

Кокосовый десерт с печеньем без выпечки

Ингредиенты:

1 л молока

1 яйцо

4 ст. л. муки

4 ст. л. сахара

80 г кокосовой стружки

300 г печенья

Способ приготовления:

К яйцу добавляем сахар и муку, хорошо перемешиваем и заливаем молоком. Ставим на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем до запустения. Снимаем с огня и добавляем кокосовую стружку, хорошо перемешиваем. Печенье окунаем на секунду в молоко и выкладываем на дно формы. Смазываем все печенье кремом и снова выкладываем слой печенья. Выходит три слоя, последний – кремовый. Даем десерту остыть и застыть.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного тертого пирога. Именно такой готовили в нашем детстве бабушки.