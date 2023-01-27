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Восхитительный кокосовый десерт, для приготовления которого не понадобится духовка: простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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У этого торта по истине райский вкус Новость обновлена 27 января 2023, 21:18
У этого торта по истине райский вкус. Фото скриншот Youtube

Сделать эффектный десерт можно даже без выпекания

Не всегда есть возможность ждать выпекания торта или пирога в духовке, в этом случае выручит идея десерта без выпечки. Один из самых простых альтернатив тесту — готовое печенье, которое станет основой пирога. За счет вкусного домашнего крема десерт будет просто идеальным.

Попробуйте приготовить изумительный кокосовый десерт, для которого понадобятся самые традиционные ингредиенты. Его главный бонус — не нужна духовка. Простой рецепт восхитительного десерта с кокосовой стружкой без выпечки публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Видео пошагового приготовления можно просмотреть в конце материале.

Кокосовый десерт с печеньем без выпечки

Ингредиенты:

  • 1 л молока
  • 1 яйцо
  • 4 ст. л. муки
  • 4 ст. л. сахара
  • 80 г кокосовой стружки
  • 300 г печенья

Способ приготовления:

  1. К яйцу добавляем сахар и муку, хорошо перемешиваем и заливаем молоком.
  2. Ставим на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем до запустения.
  3. Снимаем с огня и добавляем кокосовую стружку, хорошо перемешиваем.
  4. Печенье окунаем на секунду в молоко и выкладываем на дно формы.
  5. Смазываем все печенье кремом и снова выкладываем слой печенья. Выходит три слоя, последний – кремовый.
  6. Даем десерту остыть и застыть.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного тертого пирога. Именно такой готовили в нашем детстве бабушки.

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#Рецепт #Торт #Десерт