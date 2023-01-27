Восхитительный кокосовый десерт, для приготовления которого не понадобится духовка: простой рецепт (видео)
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Сделать эффектный десерт можно даже без выпекания
Не всегда есть возможность ждать выпекания торта или пирога в духовке, в этом случае выручит идея десерта без выпечки. Один из самых простых альтернатив тесту — готовое печенье, которое станет основой пирога. За счет вкусного домашнего крема десерт будет просто идеальным.
Попробуйте приготовить изумительный кокосовый десерт, для которого понадобятся самые традиционные ингредиенты. Его главный бонус — не нужна духовка. Простой рецепт восхитительного десерта с кокосовой стружкой без выпечки публикует фудблог polli_cooking в Instagram. Видео пошагового приготовления можно просмотреть в конце материале.
Кокосовый десерт с печеньем без выпечки
Ингредиенты:
- 1 л молока
- 1 яйцо
- 4 ст. л. муки
- 4 ст. л. сахара
- 80 г кокосовой стружки
- 300 г печенья
Способ приготовления:
- К яйцу добавляем сахар и муку, хорошо перемешиваем и заливаем молоком.
- Ставим на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем до запустения.
- Снимаем с огня и добавляем кокосовую стружку, хорошо перемешиваем.
- Печенье окунаем на секунду в молоко и выкладываем на дно формы.
- Смазываем все печенье кремом и снова выкладываем слой печенья. Выходит три слоя, последний – кремовый.
- Даем десерту остыть и застыть.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного тертого пирога. Именно такой готовили в нашем детстве бабушки.