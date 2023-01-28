"Привет с детства": рецепт вкуснейшего воздушного творожного печенья

Вкусное печенье, просто тающее во рту

С таким творожным печеньем, пожалуй, знаком каждый: легкий, воздушный и вкуснейший десерт, который мамы часто покупали в чай. Ну и еще из больших плюсов – это простота его приготовления, поэтому даже неопытная хозяйка с легкостью сможет приготовить такое угощение.

Рецептом сырного печенья в своем кулинарном блоге в Инстаграме поделилась шеф-повар Валя Саенко. Кулинар отметила, что очень любит этот десерт, потому что его в детстве ей часто готовила мама.

Ингредиенты:

Творог — 200 гр

Мука пшеничная — 280 гр

Сливочное масло – 180 гр

Яйцо — 1 шт

Сода — 4 гр

Сахар и корица для посыпки печенья

Способ приготовления:

Холодное масло натрите на терку. Добавьте муку, яйцо и творог. Сыр лучше брать в брикете, немного влажный. Добавьте соду и замесите тесто. Не бросайте сразу всю муку, а немного оставьте. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Если липнет, то добавьте еще немного муки. Сформируйте шар из теста и дайте ему постоять в холодильнике в пленке минимум пол часа. Далее раскатайте тесто скалкой на столе с мукой и вырежьте стаканом круги, как на вареники. Каждый круг выложите на сахар с корицей и немного прижмите. Сверните кружочки сахаром внутрь и снова в сахар, прижали, еще раз свернули сахаром внутрь и последний раз в сахар. Хорошо прижимайте, потому что печенье откроется во время запекания. Выложите печенье на лист с пергаментом на расстоянии и запекайте при 180 примерно 25-30 минут (должно стать румяным).

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