Замените мясо на другой ингредиент и от гостей не будет отбоя: рецепт голубцов с сочной начинкой

Начинка для голубцов может быть вкусной даже без мяса

Какие голубцы украинские хозяйки готовят чаще всего? Правильно, в большинстве случаев на стол подается блюдо с мясной начинкой. Однако хоть изредка, а хочется чего-то более легкого, поэтому предлагаем приготовить голубцы, которые не уступают своему мясному "товарищу".

Рецептом постных голубцов поделилась фуд-блогер Ейва в Инстаграме. В качестве начинки используем грибы, а именно сушеные белые и шампиньоны — они придадут блюду удивительный вкус и аромат.

Как приготовить голубцы с грибами

Ингредиенты:

1 капуста

50 г сушеных белых грибов

500 г шампиньонов

2 луковицы

200 г круглозернистого риса

подсолнечное масло

соль и перец по вкусу

Для соуса:

500 мл отвара из белых грибов

200 г сметаны

1 ч. л. муки

соль и перец

Приготовление:

Вырезаем из капусты кочан. Наливаем воду в большую кастрюлю и доводим ее до кипения. Опускаем в нее капусту. Держим ее до прозрачности, затем аккуратно отделяем листья. После остывания срезаем жесткие прожилки между листами или отбиваем их кухонным молотком. Отвариваем рис до полуготовности. Белые грибы заливаем кипятком и варим на среднем огне 10 минут после закипания. Кастрюлю не накрываем крышкой. Готовые грибы достаем из емкости, а грибной отвар оставляем для соуса. Мелко нарезаем лук и грибы. Обжариваем их на сковороде с растительным маслом 5–7 минут. Потом смешиваем рис и зажарку. Начиняем голубцы. Берем капустный лист, заворачиваем в него начинку и складываем в форму для запекания. Готовим соус: смешиваем отвар из сушеных белых грибов, сметану и муку. Солим и перчим по вкусу. Заливаем соусом голубцы и отправляем их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 60 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом постных голубцов с картошкой. Также, за счет обилия лука, начинка в этом блюде получается светлой, пышной и нежной.