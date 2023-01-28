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Замените мясо на другой ингредиент и от гостей не будет отбоя: рецепт голубцов с сочной начинкой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Голубцы с белыми грибами и шампиньонами - простой рецепт Новость обновлена 28 января 2023, 15:58
Голубцы с белыми грибами и шампиньонами - простой рецепт. Фото delo-vcusa

Начинка для голубцов может быть вкусной даже без мяса

Какие голубцы украинские хозяйки готовят чаще всего? Правильно, в большинстве случаев на стол подается блюдо с мясной начинкой. Однако хоть изредка, а хочется чего-то более легкого, поэтому предлагаем приготовить голубцы, которые не уступают своему мясному "товарищу".

Рецептом постных голубцов поделилась фуд-блогер Ейва в Инстаграме. В качестве начинки используем грибы, а именно сушеные белые и шампиньоны — они придадут блюду удивительный вкус и аромат.

Как приготовить голубцы с грибами

Ингредиенты:

  • 1 капуста
  • 50 г сушеных белых грибов
  • 500 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 200 г круглозернистого риса
  • подсолнечное масло
  • соль и перец по вкусу

Для соуса:

  • 500 мл отвара из белых грибов
  • 200 г сметаны
  • 1 ч. л. муки
  • соль и перец

Приготовление:

  1. Вырезаем из капусты кочан. Наливаем воду в большую кастрюлю и доводим ее до кипения. Опускаем в нее капусту. Держим ее до прозрачности, затем аккуратно отделяем листья. После остывания срезаем жесткие прожилки между листами или отбиваем их кухонным молотком.
  2. Отвариваем рис до полуготовности. Белые грибы заливаем кипятком и варим на среднем огне 10 минут после закипания. Кастрюлю не накрываем крышкой. Готовые грибы достаем из емкости, а грибной отвар оставляем для соуса.
  3. Мелко нарезаем лук и грибы. Обжариваем их на сковороде с растительным маслом 5–7 минут. Потом смешиваем рис и зажарку. Начиняем голубцы. Берем капустный лист, заворачиваем в него начинку и складываем в форму для запекания.
  4. Готовим соус: смешиваем отвар из сушеных белых грибов, сметану и муку. Солим и перчим по вкусу. Заливаем соусом голубцы и отправляем их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 60 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом постных голубцов с картошкой. Также, за счет обилия лука, начинка в этом блюде получается светлой, пышной и нежной.

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