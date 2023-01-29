Пальчики оближешь: потрясающий рецепт картошки по-селянски с соусом тар-тар (видео)

Готовьте сразу много, ведь съедается блюдо мгновенно

Если вы любите запеченный картофель, то наши секреты его идеального приготовления с идеально хрустящей корочкой вам точно понравятся. Однако сегодня мы хотим предложить вам приготовить невероятно вкусную картошку по-селянски, которая затмит любые Макдональдсы и KFC.

Рецептом такого потрясающего гарнира, а также сметанного соуса тар-тар к нему поделилась кулинарный блогер anny.cooking на своей странице в Инстаграм.

Картошка по-селянски в духовке: рецепт

Ингредиенты для порции на 2-х:

8-9 средних картофелин

1 большая долька чеснока (или сухой чеснок)

2 ст.л. масла

1 ч.л. соли

Специи: щепотка черного перца, 1 ч.л. паприки, 1/3 ч.л. орегано, 1/3 ч.л.карри нежный

Соус: 3 ст.л. сметаны, 1/4 ч.л. соли, 1/4 ч.л. хмели-сунели, 1 ч.л. французской горчицы, 1 ч.л. натертого лука, 1 средний маринованный огурец.

Способ приготовления:

Картофель хорошо помойте и просушите.. Нарежьте на небольшие дольки. Добавьте специи, масло, соль, натертый чеснок, перемешайте и оставьте на 30 мин. Выложите картофель на противень застеленный пергаментом так, чтобы все что из него стекло осталось в миске. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке — 25-30 минут.

Для соуса смешайте сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.

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