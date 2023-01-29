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Без муки и сахара: простой рецепт изумительной творожной запеканки (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Творожная запеканка с изюмом Новость обновлена 29 января 2023, 19:54
Творожная запеканка с изюмом. Фото domashne.com.ua

Такую запеканка из творога можно есть как в горячем, так и в холодном виде

Творожная запеканка — простое в приготовлении блюдо. Отлично годится для подачи на завтрак. Многие готовят запеканку из творога с мукой, но можно сделать десерт менее калорийным и не использовать этот продукт. Более того, легко обойтись и без сахара, что тоже намного полезнее.

Простой рецепт творожной запеканки без муки и сахара опубликовал фудблог polli_cooking в Instagram. Ее можно употреблять сразу, как только достанете из духового шкафа. Но не менее вкусным этот десерт будет и после того, как остыл.

Рецепт творожной запеканки

Ингредиенты:

  • 300 г сыра
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. манки
  • 3 ст. л. сметаны
  • сахарозаменитель или мед по вкусу
  • ванилин
  • изюм (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Смешиваем все ингредиенты (кроме изюма) и перебиваем до однородной кремовой консистенции.
  2. Изюм предварительно заливаем горячей водой и даем постоять 10-15 минут. Промываем, высушиваем полотенцем и добавляем в творожную массу. Хорошо перемешиваем и перекладываем в форму для запекания.
  3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут (ориентируемся по золотистой корочке).
  4. Когда корочка станет золотистой, выключаем духовку, немного открываем дверцу и оставляем запеканку в духовке еще на 10 минут.
  5. Во время выпечки запеканка поднимется, а затем упадет. Так и должно быть.

Ранее "Телеграф" делился рецептом шоколадного пирога. Бонус в том, что для десерта не нужны яйца и молоко.

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#Рецепт #Творожная запеканка