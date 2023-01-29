Без муки и сахара: простой рецепт изумительной творожной запеканки (видео)
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Такую запеканка из творога можно есть как в горячем, так и в холодном виде
Творожная запеканка — простое в приготовлении блюдо. Отлично годится для подачи на завтрак. Многие готовят запеканку из творога с мукой, но можно сделать десерт менее калорийным и не использовать этот продукт. Более того, легко обойтись и без сахара, что тоже намного полезнее.
Простой рецепт творожной запеканки без муки и сахара опубликовал фудблог polli_cooking в Instagram. Ее можно употреблять сразу, как только достанете из духового шкафа. Но не менее вкусным этот десерт будет и после того, как остыл.
Рецепт творожной запеканки
Ингредиенты:
- 300 г сыра
- 1 яйцо
- 2 ст. л. манки
- 3 ст. л. сметаны
- сахарозаменитель или мед по вкусу
- ванилин
- изюм (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешиваем все ингредиенты (кроме изюма) и перебиваем до однородной кремовой консистенции.
- Изюм предварительно заливаем горячей водой и даем постоять 10-15 минут. Промываем, высушиваем полотенцем и добавляем в творожную массу. Хорошо перемешиваем и перекладываем в форму для запекания.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут (ориентируемся по золотистой корочке).
- Когда корочка станет золотистой, выключаем духовку, немного открываем дверцу и оставляем запеканку в духовке еще на 10 минут.
- Во время выпечки запеканка поднимется, а затем упадет. Так и должно быть.
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