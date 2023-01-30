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Рецепт восхитительного торта с нежным кремом: готовится за 20 минут без духовки (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Изумительный домашний торт Новость обновлена 30 января 2023, 23:56
Изумительный домашний торт. Фото Скриншот

Такой торт приятно удивит ваших гостей

Существует много рецептов десертов, которые не требуют использования духовки. Без этого прибора даже можно приготовить вполне себе достойный вкусный торт с нежным кремом. Более того, можно обойтись и без миксера.

Простой рецепт торта, который готовится за 20 минут на сковороде, рассказывает фудблогерка Татьяна Шеремет в своем блоге в Инстаграм. Если ваша плита газовая, то в процессе приготовления вам даже не нужен свет, что невероятно удобно в нынешних реалиях. Такой торт идеально дополнит чаепитие.

Торт за 20 минут без духовки

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 120 г
  • мука – 250 г
  • сахар – 60 г
  • щепотка соли

Для крема:

  • сметана 20% — 500 г
  • сахар – 120 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

  1. Просеянную муку смешиваем с сахаром, ванильным сахаром, солью и сливочным маслом комнатной температуры в крошку.
  2. Высыпаем на разогретую сковороду, постоянно помешивая, жарим до красивого румяного цвета, снимаем с огня и пересыпаем в миску.
  3. Для крема в сотейник кладем сметану, яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал, ставим на огонь и постоянно помешивая, варим до загустения, снимаем с огня, добавляем масло, перемешиваем.
  4. Из общей крошки отсыпаем 4 ст. л., остаток делим на 4 части.
  5. Берем кольцо 18 см в диаметре, дно застилаем пергаментом. Послойно выкладываем, сначала одну часть крошки, потом горячий крем (лучше выкладывать, пока не остыл).
  6. Крошку, которую откладывали, засыпаем сверху, ставим в холодильник на ночь.
  7. Достаем торт из кольца (по краю формы проходим ножом).

Ранее "Телеграф" делился рецептом шоколадного торта, для которого не нужны яйца. А также мы рассказывали, как приготовить тертый пирог, как у бабушки.

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