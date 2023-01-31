Как приготовить пиццу без света? Рецепт вкусного блюда на сковороде (видео)

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Одно из самых популярных и любимых блюд многих украинцев – это пицца. Ее можно приготовить как в духовке, так даже и в обычной чашке! Но сложность возникает тогда, когда мы зависим от электроэнергии, ведь не у всех нас есть газовая плита.

Спасти ситуацию можно, зная способ приготовления пиццы на сковороде. Готовится она очень быстро, но получается еще вкуснее. Пошаговым рецептом блюда поделилась в своем блоге в Инстаграме украинский фудблогер Анна (@anny.cooking).

Как приготовить пиццу на сковороде

Ингредиенты:

1 яйцо

200 мл кефира

2 ч.л. сахара

1 ч.л. соли (без горки)

350 г муки (+ примерно 1 ст.л.)

1/3 ч.л. соды

1 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. растительного масла

Для начинки: томатный соус/кетчуп, итальянские травы, колбаса, маслины, кукуруза, сыр.

Приготовление:

Яйцо соединяем с кефиром, солью и сахаром, смешиваем. Добавляем просеянную муку, соду, разрыхлитель. Замешиваем тесто, мука должна быть полностью увлажнена. Добавляем растительное масло, перекладываем тесто на поверхность и вымешиваем 2-3 мин, оно должно слегка липнуть к руке. Если липнет сильно, добавьте столовую ложку муки. Кладем тесто в миску, смазанную растительным маслом, и оставляем на 30 мин. После отстаивания готовое оно будет мягким и эластичным. Делим тесто на 2/3/4 части, в зависимости от того, какую по толщине пиццу вы хотите. Мукой присыпаем поверхность, раскатываем тесто в круг примерно 26 см диаметром. Выкладываем его на сковороду и на немного больше минимальном огне (самая большая конфорка) под крышкой готовим 5 мин. Переворачиваем, лепешка должна быть румяной, и на подрумяненную часть выкладываем начинку, накрываем крышкой и готовим еще 10 мин.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.