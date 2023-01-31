Что добавить к квашеной капусте, чтобы получилась полноценная закуска: необычный рецепт

С дополнительным ингредиентом капуста станет еще сочнее

Существует огромное количество рецептов квашеной капусты. Ведь эту заготовку приготовить недорого и просто, а вкус всегда получается отменным. Кто-то добавляет в закуску морковь или болгарский перец, но также капуста отлично сочетается с грибами.

Простой рецепт квашеной капусты с грибами рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. По словам кулинара, капуста отлично смакует с опятами небольшого размера. Но также подойдут белые грибы и даже шампиньоны. Закуску употребляют отдельно или же кладут в качестве начинки в пирожки.

Рецепт квашеной капусты с грибами

Ингредиенты:

6 кг капусты

400 г моркови

1,5 кг опят

240 г соли

Способ приготовления:

Нашинковать капусту. Грибы промыть и отварить в подсоленной воде в течение 15 минут после закипания. Слить жидкость. Набрать чистую воду и варить снова 15 минут. Морковь натереть и смешать с солью и капустой, перетирая руками. Добавить опята и перемешать. Переложить в отдельную емкость, слегка утрамбовать. Накрыть широкой тарелкой, поставить сверху банку с водой. Оставить в таком виде на 3-4 дня. Периодически прокалывать деревянной палочкой, чтобы выходил углекислый газ. Хранить в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как соблюдать пропорции соли и моркови при мариновании капусты. Правильно подобранное количество ингредиентов сделает блюдо непревзойденным и не даст ему испортиться.