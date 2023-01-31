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Что добавить к квашеной капусте, чтобы получилась полноценная закуска: необычный рецепт

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Квашеная капуста с грибами - вкусная закуска
Квашеная капуста с грибами - вкусная закуска. Фото jisty.com.ua

С дополнительным ингредиентом капуста станет еще сочнее

Существует огромное количество рецептов квашеной капусты. Ведь эту заготовку приготовить недорого и просто, а вкус всегда получается отменным. Кто-то добавляет в закуску морковь или болгарский перец, но также капуста отлично сочетается с грибами.

Простой рецепт квашеной капусты с грибами рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. По словам кулинара, капуста отлично смакует с опятами небольшого размера. Но также подойдут белые грибы и даже шампиньоны. Закуску употребляют отдельно или же кладут в качестве начинки в пирожки.

Рецепт квашеной капусты с грибами

Ингредиенты:

  • 6 кг капусты
  • 400 г моркови
  • 1,5 кг опят
  • 240 г соли

Способ приготовления:

  1. Нашинковать капусту.
  2. Грибы промыть и отварить в подсоленной воде в течение 15 минут после закипания. Слить жидкость. Набрать чистую воду и варить снова 15 минут.
  3. Морковь натереть и смешать с солью и капустой, перетирая руками. Добавить опята и перемешать.
  4. Переложить в отдельную емкость, слегка утрамбовать. Накрыть широкой тарелкой, поставить сверху банку с водой.
  5. Оставить в таком виде на 3-4 дня. Периодически прокалывать деревянной палочкой, чтобы выходил углекислый газ.
  6. Хранить в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как соблюдать пропорции соли и моркови при мариновании капусты. Правильно подобранное количество ингредиентов сделает блюдо непревзойденным и не даст ему испортиться.

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#Рецепт #Грибы #Капуста