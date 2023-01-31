Что добавить к квашеной капусте, чтобы получилась полноценная закуска: необычный рецепт
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С дополнительным ингредиентом капуста станет еще сочнее
Существует огромное количество рецептов квашеной капусты. Ведь эту заготовку приготовить недорого и просто, а вкус всегда получается отменным. Кто-то добавляет в закуску морковь или болгарский перец, но также капуста отлично сочетается с грибами.
Простой рецепт квашеной капусты с грибами рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. По словам кулинара, капуста отлично смакует с опятами небольшого размера. Но также подойдут белые грибы и даже шампиньоны. Закуску употребляют отдельно или же кладут в качестве начинки в пирожки.
Рецепт квашеной капусты с грибами
Ингредиенты:
- 6 кг капусты
- 400 г моркови
- 1,5 кг опят
- 240 г соли
Способ приготовления:
- Нашинковать капусту.
- Грибы промыть и отварить в подсоленной воде в течение 15 минут после закипания. Слить жидкость. Набрать чистую воду и варить снова 15 минут.
- Морковь натереть и смешать с солью и капустой, перетирая руками. Добавить опята и перемешать.
- Переложить в отдельную емкость, слегка утрамбовать. Накрыть широкой тарелкой, поставить сверху банку с водой.
- Оставить в таком виде на 3-4 дня. Периодически прокалывать деревянной палочкой, чтобы выходил углекислый газ.
- Хранить в прохладном месте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как соблюдать пропорции соли и моркови при мариновании капусты. Правильно подобранное количество ингредиентов сделает блюдо непревзойденным и не даст ему испортиться.