Изумительный рецепт засолки сала по-закарпатски: весь секрет в специях

Замариновать сало по этому рецепту проще простого

У каждой украинской семье есть свой способ засолки сала. Один из популярных рецептов – маринованное сало по-закарпатски. Готовится довольно быстро, а вкус обеспечивают специи, в том числе паприка и чеснок.

Простой рецепт маринованного сала по-закарпатски рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. Кулинар советует выбирать куски белого сала, можно с мясными прожилками, продукт должен быть мягким, чтобы нож легко входил при надколе.

Рецепт сала по-закарпатски

Ингредиенты:

Сало

Соль

Чеснок

Черный перец

Паприка

Острый красный перец

Способ приготовления

Сало порежьте на куски 7х15 см. Хорошо обваляйте каждый в соли и поставьте в холод на 4 дня. Соскребите всю соль ножом, повторите процесс с новой солью и снова выдержите 4 суток. Повторите процедуру еще несколько раз. Через три недели снова удалите всю соль и натрите куски сала со всех сторон смесью измельченного чеснока, черного перца и паприки (1х1х1). Для любителей острого рекомендуется к паприке добавить 1 ч. ложку острого красного перца. Заверните сало в пищевую фольгу и положите в холодильник. Через сутки сало готово к употреблению.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной закуски из сала. Блюдо получается очень вкусным, хотя готовится невероятно быстро.