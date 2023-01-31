Изумительный рецепт засолки сала по-закарпатски: весь секрет в специях
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Замариновать сало по этому рецепту проще простого
У каждой украинской семье есть свой способ засолки сала. Один из популярных рецептов – маринованное сало по-закарпатски. Готовится довольно быстро, а вкус обеспечивают специи, в том числе паприка и чеснок.
Простой рецепт маринованного сала по-закарпатски рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. Кулинар советует выбирать куски белого сала, можно с мясными прожилками, продукт должен быть мягким, чтобы нож легко входил при надколе.
Рецепт сала по-закарпатски
Ингредиенты:
- Сало
- Соль
- Чеснок
- Черный перец
- Паприка
- Острый красный перец
Способ приготовления
- Сало порежьте на куски 7х15 см. Хорошо обваляйте каждый в соли и поставьте в холод на 4 дня.
- Соскребите всю соль ножом, повторите процесс с новой солью и снова выдержите 4 суток. Повторите процедуру еще несколько раз.
- Через три недели снова удалите всю соль и натрите куски сала со всех сторон смесью измельченного чеснока, черного перца и паприки (1х1х1). Для любителей острого рекомендуется к паприке добавить 1 ч. ложку острого красного перца.
- Заверните сало в пищевую фольгу и положите в холодильник.
- Через сутки сало готово к употреблению.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной закуски из сала. Блюдо получается очень вкусным, хотя готовится невероятно быстро.