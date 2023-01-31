Изумительный рецепт засолки сала по-закарпатски: весь секрет в специях

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Автор
Сало – украинский суперфуд Новость обновлена 31 января 2023, 21:40
Сало – украинский суперфуд. Фото 1000.menu

Замариновать сало по этому рецепту проще простого

У каждой украинской семье есть свой способ засолки сала. Один из популярных рецептов – маринованное сало по-закарпатски. Готовится довольно быстро, а вкус обеспечивают специи, в том числе паприка и чеснок.

Простой рецепт маринованного сала по-закарпатски рассказывает Максим Никитин в своем кулинарном блоге jisty. Кулинар советует выбирать куски белого сала, можно с мясными прожилками, продукт должен быть мягким, чтобы нож легко входил при надколе.

Рецепт сала по-закарпатски

Ингредиенты:

  • Сало
  • Соль
  • Чеснок
  • Черный перец
  • Паприка
  • Острый красный перец

Способ приготовления

  1. Сало порежьте на куски 7х15 см. Хорошо обваляйте каждый в соли и поставьте в холод на 4 дня.
  2. Соскребите всю соль ножом, повторите процесс с новой солью и снова выдержите 4 суток. Повторите процедуру еще несколько раз.
  3. Через три недели снова удалите всю соль и натрите куски сала со всех сторон смесью измельченного чеснока, черного перца и паприки (1х1х1). Для любителей острого рекомендуется к паприке добавить 1 ч. ложку острого красного перца.
  4. Заверните сало в пищевую фольгу и положите в холодильник.
  5. Через сутки сало готово к употреблению.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной закуски из сала. Блюдо получается очень вкусным, хотя готовится невероятно быстро.

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