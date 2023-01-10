Невероятная закуска, которая и готовится, и съедается за 5 минут: рецепт сала в рассоле

Такое сало получается очень нежным и ароматным и быстро исчезает со стола

Сало – очень вкусный и полезный продукт, богатый жирными кислотами, которые нужны нашему организму для нормального функционирования. Употреблять его в больших количествах не стоит, однако съесть несколько кусочков вкусного сала с хлебом и чесноком (или луком — кому как больше нравится) лишним не будет. Особенно зимой, когда организм требует чего-нибудь жирного и калорийного.

Как приготовить вкуснейшую закуску с салом и чесноком буквально за 5 мин, рассказывает sensatsiya. С этим рецептом легко справится даже новичок.

Ингредиенты:

1,5 кг сала

12 зуб. чеснока

1 л воды

8 ст.л. соли

4 лавровых листа

Перец горошком

Перец душистый

Приготовление:

Сначала готовим рассол. Для этого наливаем воду в кастрюлю и добавляем соль, оба вида перца и лавровые листья. Ставим кастрюлю на плиту и доводим массу до кипения. После этого держим на огне еще 4-5 минут. Тогда отставляем кастрюлю в сторону, чтобы рассол немного остыл.

Беремся за сало. Лучше выбирать мясистое – из таких кусков получается более вкусная закуска. Тщательно промываем его и высушиваем с помощью бумажных кухонных полотенец. Нарезаем сало небольшими кусками.

Чистим и делим на дольки каждый зубчик чеснока. Перекладываем небольшую его часть в чистую сухую банку и начинаем сверху выкладывать слоями сало (лучше его класть шкуркой вниз). Каждый слой сала накрываем чесноком, делаем так, пока вся банка не будет заполнена. Последний слой должен быть чесночный.

Заливаем внутрь банки охлажденный рассол (можно даже с перцем и лавровыми листьями), плотно закрываем крышкой и оставляем заготовку при комнатной температуре на 2 суток. После этого закуска должна отправиться в холодильник еще на 2 суток.

Перед употреблением сало лучше просушивать бумажными салфетками. А для последующего хранения его достаточно завернуть в фольгу и отправить в морозилку.

Раньше мы рассказывали, как вкусно замариновать селедку, чтобы первой исчезала со стола. Этот рецепт покоряет своей простотой и пикантным вкусом.