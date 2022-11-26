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Никакого уксуса и лука: как замариновать селедку, чтобы она таяла во рту

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как вкусно замариновать селедку
Как вкусно замариновать селедку. Фото pexels.com

Рассол для маринада готовится проще простого.

Селедка — это очень вкусная рыба, которую готовят и как самостоятельное блюдо, так и добавляют в популярные салаты, к примеру, с ней можно приготовить салат "Селедка под шубой". Однако сегодня мы хотим поговорить именно про самостоятельное блюдо.

Чаще всего селедку маринуют в рассоле из лука и уксуса, однако про него можно забыть, ведь есть маринад намного вкуснее. Более того, рыба в таком рассоле просто тает во рту, пишет портал "Вкусно+".

Ингредиенты:

  • сельдь, 2 штуки;
  • вода, 1 литр;
  • соль, 3 столовые ложки;
  • сахар, 2 столовые ложки;
  • сухая горчица, 1 столовая ложка;
  • лавровый лист, 5 штук;
  • черный перец горошек, 10 штук.

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду и всыпьте в нее сахар, соль, лавровый лист, черный перец. Состав должен прокипеть три минуты.
  2. Остудите и залейте заранее очищенную сельдь.
  3. Сверху посыпьте горчицей. Сделайте груз и оставьте на 2-3 часа.
  4. После рыбу уберите в холодильник на двое суток.

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#Рецепт #Селедка