Ніякого оцту та цибулі: як замаринувати оселедець, щоб він танув у роті

Розсіл для маринаду готується найпростіше.

Оселедець можна готувати як самостійну страву, так і додаючи її в популярні страви. Наприклад, з цією рибкою можна приготувати всім відомий салат "Оселедець під шубою".

Але в цьому матеріалі поговоримо про маринування. Є маринад набагато смачніший, ніж просто розсіл з цибулі та оцту. Оселедець в такому маринаді буде танути в роті, пише портал "Смачно+".

Інгредієнти:

оселедець, 2 штуки;

вода, 1 літр;

сіль, 3 столові ложки;

цукор, 2 столові ложки;

суха гірчиця, 1 столова ложка;

лавровий лист, 5 штук;

чорний перець горошок, 10 шт.

Спосіб приготування:

Закип’ятіть воду і всипте цукор, сіль, лавровий лист, чорний перець. Склад повинен прокипіти три хвилини. Остудіть і залийте заздалегідь очищений оселедець. Зверху посипте гірчицею. Зробіть вантаж і залиште на 2-3 години. Після цього рибу приберіть у холодильник на дві доби.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацики" — класику грецької кухні.