Ніякого оцту та цибулі: як замаринувати оселедець, щоб він танув у роті
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Розсіл для маринаду готується найпростіше.
Оселедець можна готувати як самостійну страву, так і додаючи її в популярні страви. Наприклад, з цією рибкою можна приготувати всім відомий салат "Оселедець під шубою".
Але в цьому матеріалі поговоримо про маринування. Є маринад набагато смачніший, ніж просто розсіл з цибулі та оцту. Оселедець в такому маринаді буде танути в роті, пише портал "Смачно+".
Інгредієнти:
- оселедець, 2 штуки;
- вода, 1 літр;
- сіль, 3 столові ложки;
- цукор, 2 столові ложки;
- суха гірчиця, 1 столова ложка;
- лавровий лист, 5 штук;
- чорний перець горошок, 10 шт.
Спосіб приготування:
- Закип’ятіть воду і всипте цукор, сіль, лавровий лист, чорний перець. Склад повинен прокипіти три хвилини.
- Остудіть і залийте заздалегідь очищений оселедець.
- Зверху посипте гірчицею. Зробіть вантаж і залиште на 2-3 години.
- Після цього рибу приберіть у холодильник на дві доби.
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