Салат "Буряковий цацикі": дуже простий рецепт літньої страви від Глінської (відео)
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Дуже смачний з дерунами або капустяними оладками
Майонез у цьому салаті не знадобиться, а ось сметанка буде якраз. Український кулінар Ліза Глінська, яка раніше поділилася рецептом ситного салату з яловичим язиком, розповіла, як приготувати буряковий цацикі.
Дзадзикі чи цацикі – це холодний, вершковий салатний соус з йогурту та огірків – класика грецької кухні. Однак у цьому салаті Глінська зробила ставку на буряки. Рецептом страви кулінар поділилася на власному YouTube-каналі. Буряковий цацикі можна подати з дерунами або капустяними оладками.
Як приготувати салат "Буряковий цацикі"
Інгредієнти:
- 300 г сметани жирністю 10%
- 1 буряк
- 3 огірки
- 200 г редису
- 1 ст.л. лимонного соку
- 2 зубчики часнику
- кріп
- сіль за смаком
- 2 ст.л. оливкової олії
Приготування:
- Натираємо на тертці огірки, редис та буряк.
- Додаємо сметану, кріп, оливкову олію, сік лимона та сіль. Перемішуємо.
Раніше український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом бурякового салату. Потрібен лише час, щоб запекти буряк, все інше займе не більше 10 хвилин.