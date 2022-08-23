Салат "Буряковий цацикі": дуже простий рецепт літньої страви від Глінської (відео)

Дуже смачний з дерунами або капустяними оладками

Майонез у цьому салаті не знадобиться, а ось сметанка буде якраз. Український кулінар Ліза Глінська, яка раніше поділилася рецептом ситного салату з яловичим язиком, розповіла, як приготувати буряковий цацикі.

Дзадзикі чи цацикі – це холодний, вершковий салатний соус з йогурту та огірків – класика грецької кухні. Однак у цьому салаті Глінська зробила ставку на буряки. Рецептом страви кулінар поділилася на власному YouTube-каналі. Буряковий цацикі можна подати з дерунами або капустяними оладками.

Як приготувати салат "Буряковий цацикі"

Інгредієнти:

300 г сметани жирністю 10%

1 буряк

3 огірки

200 г редису

1 ст.л. лимонного соку

2 зубчики часнику

кріп

сіль за смаком

2 ст.л. оливкової олії

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Приготування:

Натираємо на тертці огірки, редис та буряк. Додаємо сметану, кріп, оливкову олію, сік лимона та сіль. Перемішуємо.

Раніше український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом бурякового салату. Потрібен лише час, щоб запекти буряк, все інше займе не більше 10 хвилин.