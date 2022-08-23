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Салат "Буряковий цацикі": дуже простий рецепт літньої страви від Глінської (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Салат Буряковий цацикі за рецептом Лізи Глінської Новина оновлена 23 серпня 2022, 15:07
Салат Буряковий цацикі за рецептом Лізи Глінської

Дуже смачний з дерунами або капустяними оладками

Майонез у цьому салаті не знадобиться, а ось сметанка буде якраз. Український кулінар Ліза Глінська, яка раніше поділилася рецептом ситного салату з яловичим язиком, розповіла, як приготувати буряковий цацикі.

Дзадзикі чи цацикі – це холодний, вершковий салатний соус з йогурту та огірків – класика грецької кухні. Однак у цьому салаті Глінська зробила ставку на буряки. Рецептом страви кулінар поділилася на власному YouTube-каналі. Буряковий цацикі можна подати з дерунами або капустяними оладками.

Як приготувати салат "Буряковий цацикі"

Інгредієнти:

  • 300 г сметани жирністю 10%
  • 1 буряк
  • 3 огірки
  • 200 г редису
  • 1 ст.л. лимонного соку
  • 2 зубчики часнику
  • кріп
  • сіль за смаком
  • 2 ст.л. оливкової олії

Приготування:

  1. Натираємо на тертці огірки, редис та буряк.
  2. Додаємо сметану, кріп, оливкову олію, сік лимона та сіль. Перемішуємо.

Раніше український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом бурякового салату. Потрібен лише час, щоб запекти буряк, все інше займе не більше 10 хвилин.

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