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Забудьте про майонез: хитрі секрети приготування оселедця під шубою, які покращать смак страви

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як смачно приготувати оселедця під шубою Новина оновлена 08 листопада 2022, 10:52
Як смачно приготувати оселедця під шубою. Фото ТСН

Майонез у "шубу" додавати необов’язково

А ви знали, що популярний салат оселедця під шубою можна приготувати без звичних продуктів? Наприклад без оселедця, про що ми розповідали раніше, а також без майонезу. Варто зазначити, що в обох випадках смак салату залишиться неперевершеним, а може навіть і смачнішим за "класичний" варіант.

Що ж вигадали більш досвідчені кулінари, щоб зробити оселедець під шубою ще апетитнішим, розповідає портал "Смачно+". Ділимося з вами трьома найхитрішими секретами, як смачніше приготувати цей салат.

Оселедець під шубою: секрети приготування

  • Перший секрет — використання олії. Перші два шари (оселедець і цибулі) краще просочити кількома ложками рослинної олії замість майонезу. У такому варіанті смак риби буде яскравішим, а цибуля стане ніжнішою і м’якшою.
  • Друге — овочі краще відварити не в каструлі, а в мікрохвильовій печі. Упакуйте їх у целофановий пакет і відправте в СВЧ-пічку приблизно на десять хвилин. У такому варіанті овочі не розваряться і збережуть соковитість.
  • І третє — цибулю краще заздалегідь замаринувати. Залишіть овоч настоятися буквально на пів години у розчині з води, цукру, оцту та солі.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацики" — класику грецької кухні.

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#Рецепт #Салат #Оселедець під шубою