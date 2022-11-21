Мариноване сало на зиму: ця приголомшлива закуска готується без зайвого клопоту (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Така заготовка із сала відмінно зберігається в морозилці.
Існує чимало способів заготувати на зиму український суперфуд – сало. Його можна засолити з оригінальним розсолом або замаринувати з запашними спеціями. Без зайвого клопоту готується мариноване сало в банці, яке порадує насиченим і злегка копченим смаком.
Рецептом дуже смачної закуски з маринованого сала поділилася Марія Макарчук у своєму кулінарному каналі у Youtube. Це дуже простий, швидкий та смачний спосіб заготовити сало на період холодів. Вживати його можна відразу після розморожування. Завдяки цибулинню у сала з’являється пікантний копчений присмак.
Як замаринувати сало швидко та смачно
Складові:
- сало (грудинка) – 1-1,2 кг
- часник – 10 зубків
- лаврове листя — 4 шт.
Для маринаду:
- вода – 1 л
- сіль – 6 ст. л.
- цибулиння – 100 г
- суміш перців горошком — 10 г
Спосіб приготування:
- У майже киплячу воду кладемо картоплю і поступово всипаємо сіль. Додаємо суміш перців і цибулиння (за бажанням). Залишаємо охолоджуватися.
- Нарізаємо сало.
- Закладаємо не надто щільно шматки сала у банку. Додаємо головку часнику, недрібно нарізану. Кладемо кілька лаврових листків і заливаємо охолодженим розсолом, щоб він вкрив усе сало.
- Накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на 3-4 дні, щоб сало добре засолилося.
- Виймаємо з банки сало та обсушуємо паперовим рушником. Кожен шматок посипаємо сухою аджикою, перцем чи іншими спеціями за смаком, загортаємо у фольгу. Відправляємо в морозильну камеру, де і зберігаємо заготівлю.
Раніше "Телеграф" писав, як незвичайно закрити на зиму часник – рецепт грузинського делікатесу під силу кожному.