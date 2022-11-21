Рус

Мариноване сало на зиму: ця приголомшлива закуска готується без зайвого клопоту (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мариноване сало прикрасить навіть святковий стіл
Мариноване сало прикрасить навіть святковий стіл. Фото Скриншот из YouTube

Така заготовка із сала відмінно зберігається в морозилці.

Існує чимало способів заготувати на зиму український суперфуд – сало. Його можна засолити з оригінальним розсолом або замаринувати з запашними спеціями. Без зайвого клопоту готується мариноване сало в банці, яке порадує насиченим і злегка копченим смаком.

Рецептом дуже смачної закуски з маринованого сала поділилася Марія Макарчук у своєму кулінарному каналі у Youtube. Це дуже простий, швидкий та смачний спосіб заготовити сало на період холодів. Вживати його можна відразу після розморожування. Завдяки цибулинню у сала з’являється пікантний копчений присмак.

Як замаринувати сало швидко та смачно

Складові:

  • сало (грудинка) – 1-1,2 кг
  • часник – 10 зубків
  • лаврове листя — 4 шт.

Для маринаду:

  • вода – 1 л
  • сіль – 6 ст. л.
  • цибулиння – 100 г
  • суміш перців горошком — 10 г

Спосіб приготування:

  1. У майже киплячу воду кладемо картоплю і поступово всипаємо сіль. Додаємо суміш перців і цибулиння (за бажанням). Залишаємо охолоджуватися.
  2. Нарізаємо сало.
  3. Закладаємо не надто щільно шматки сала у банку. Додаємо головку часнику, недрібно нарізану. Кладемо кілька лаврових листків і заливаємо охолодженим розсолом, щоб він вкрив усе сало.
  4. Накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на 3-4 дні, щоб сало добре засолилося.
  5. Виймаємо з банки сало та обсушуємо паперовим рушником. Кожен шматок посипаємо сухою аджикою, перцем чи іншими спеціями за смаком, загортаємо у фольгу. Відправляємо в морозильну камеру, де і зберігаємо заготівлю.

Раніше "Телеграф" писав, як незвичайно закрити на зиму часник – рецепт грузинського делікатесу під силу кожному.

Теги:
#Рецепт #Сало