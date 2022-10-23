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Як засолити сало, щоб воно було ніжним та м’яким: оригінальний рецепт з розсолом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт смачного сала на зиму
Рецепт смачного сала на зиму

У такий спосіб можна солити і груднинку, проте важливо вибирати шматки, де м’ясні шари не надто широкі.

Сало — це традиційний український продукт, який є постійною та навіть обов’язковою стравою на кожному столі. Окрім свіжого продукту на стіл можна поставити і смачну засолену страву, яку заздалегідь потрібно замаринувати у розсолі. Таким рецептом ми хочемо з вами поділитися.

Як зазначає prostoway, приготовлене за цим рецептом сало відрізняється особливою ніжністю та м’якістю.

Сало в розсолі: рецепт

Інгредієнти:

  • сало,
  • сіль,
  • лавровий лист,
  • запашний і чорний перець,
  • часник.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку приготуйте розсіл. На кожен літр води візьміть 5 столових ложок солі, 5 зубчиків часнику, 2-3 лаврові листи, по 10 горошин запашного та чорного перцю.
  2. Воду закип’ятіть, потім трохи остудіть і додайте приправи та спеції. Каструлю накрийте і дайте повністю охолонути воді. Пропорції такі: 1 л води кожні 0,5 кг сала.
  3. Наріжте сало на невеликі шматки. Потім розкладіть їх по банках, намагаючись зробити це якомога щільніше.
  4. Далі сало залийте холодним розсолом, засупоньте капроновими кришками та поставте в холодильник на засолювання.
  5. Через 3-4 дні можна куштувати. Шматочки обсушіть за допомогою паперових рушників, потім "закутайте" у харчову плівку та зберігайте у морозильній камері.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно вибрати сало для засолювання. А ще читайте рецепт швидких маринованих помідорів, які будуть готові вже за три години.

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#Рецепт #Сало