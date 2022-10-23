Як засолити сало, щоб воно було ніжним та м’яким: оригінальний рецепт з розсолом

У такий спосіб можна солити і груднинку, проте важливо вибирати шматки, де м’ясні шари не надто широкі.

Сало — це традиційний український продукт, який є постійною та навіть обов’язковою стравою на кожному столі. Окрім свіжого продукту на стіл можна поставити і смачну засолену страву, яку заздалегідь потрібно замаринувати у розсолі. Таким рецептом ми хочемо з вами поділитися.

Як зазначає prostoway, приготовлене за цим рецептом сало відрізняється особливою ніжністю та м’якістю.

Сало в розсолі: рецепт

Інгредієнти:

сало,

сіль,

лавровий лист,

запашний і чорний перець,

часник.

Спосіб приготування:

Спочатку приготуйте розсіл. На кожен літр води візьміть 5 столових ложок солі, 5 зубчиків часнику, 2-3 лаврові листи, по 10 горошин запашного та чорного перцю. Воду закип’ятіть, потім трохи остудіть і додайте приправи та спеції. Каструлю накрийте і дайте повністю охолонути воді. Пропорції такі: 1 л води кожні 0,5 кг сала. Наріжте сало на невеликі шматки. Потім розкладіть їх по банках, намагаючись зробити це якомога щільніше. Далі сало залийте холодним розсолом, засупоньте капроновими кришками та поставте в холодильник на засолювання. Через 3-4 дні можна куштувати. Шматочки обсушіть за допомогою паперових рушників, потім "закутайте" у харчову плівку та зберігайте у морозильній камері.

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