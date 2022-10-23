Як засолити сало, щоб воно було ніжним та м’яким: оригінальний рецепт з розсолом
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У такий спосіб можна солити і груднинку, проте важливо вибирати шматки, де м’ясні шари не надто широкі.
Сало — це традиційний український продукт, який є постійною та навіть обов’язковою стравою на кожному столі. Окрім свіжого продукту на стіл можна поставити і смачну засолену страву, яку заздалегідь потрібно замаринувати у розсолі. Таким рецептом ми хочемо з вами поділитися.
Як зазначає prostoway, приготовлене за цим рецептом сало відрізняється особливою ніжністю та м’якістю.
Сало в розсолі: рецепт
Інгредієнти:
- сало,
- сіль,
- лавровий лист,
- запашний і чорний перець,
- часник.
Спосіб приготування:
- Спочатку приготуйте розсіл. На кожен літр води візьміть 5 столових ложок солі, 5 зубчиків часнику, 2-3 лаврові листи, по 10 горошин запашного та чорного перцю.
- Воду закип’ятіть, потім трохи остудіть і додайте приправи та спеції. Каструлю накрийте і дайте повністю охолонути воді. Пропорції такі: 1 л води кожні 0,5 кг сала.
- Наріжте сало на невеликі шматки. Потім розкладіть їх по банках, намагаючись зробити це якомога щільніше.
- Далі сало залийте холодним розсолом, засупоньте капроновими кришками та поставте в холодильник на засолювання.
- Через 3-4 дні можна куштувати. Шматочки обсушіть за допомогою паперових рушників, потім "закутайте" у харчову плівку та зберігайте у морозильній камері.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно вибрати сало для засолювання. А ще читайте рецепт швидких маринованих помідорів, які будуть готові вже за три години.