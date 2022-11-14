Рус

Як замаринувати сало на зиму, щоб воно вийшло смачним та ароматним: дуже простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сало можна не лише солити
Сало можна не лише солити. Фото 1000.menu

Це простий та швидкий спосіб закрити сало

Сало – смачнющий продукт української кухні та вдалий не лише для приготування смачної закуски-п’ятихвилинки, а й годиться на заготівлі. На зиму можна замаринувати сало зі спеціями, завдяки чому воно буде насиченим та ароматним.

Рецептом маринованого сала на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Весь секрет смаку в наборі спецій, серед яких запашний перець, коріандр та кмин. Приготувати сало в такий спосіб досить легко і швидко, якщо є автоклав.

Складові:

  • Сало
  • Вода
  • Лавровий лист
  • Запашний перець
  • Чорний перець горошком
  • Сіль
  • Зерна коріандру
  • Кмин
  • Часник

Спосіб приготування:

  1. Сало з м’ясними шарами нарізаємо довгими шматками та накладаємо у чисті банки.
  2. Для 1 л беремо: 550-660 г сала, шматочок лаврового листа, 10-12 горошин чорного перцю, 3 горошини запашного перцю, 0,5 чайної ложки зерен коріандру, 0,5 чайної ложки кмину, 5-6 зубків часник або чайну ложку сушеного часнику. Закладаємо у банки.
  3. Для розсолу використовуємо 1 л води та 130 г солі. Цією кількістю заливаємо дві літрові банки.
  4. В автоклаві стерилізуємо 5 хвилин за температури 105 градусів. У каструлі з водою стерилізуємо 4 години.
  5. Закриваємо.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо при засолюванні сала використовують цукор.

Теги:
#Рецепт #Сало #Консервація