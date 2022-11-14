Як замаринувати сало на зиму, щоб воно вийшло смачним та ароматним: дуже простий рецепт (відео)
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Це простий та швидкий спосіб закрити сало
Сало – смачнющий продукт української кухні та вдалий не лише для приготування смачної закуски-п’ятихвилинки, а й годиться на заготівлі. На зиму можна замаринувати сало зі спеціями, завдяки чому воно буде насиченим та ароматним.
Рецептом маринованого сала на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Весь секрет смаку в наборі спецій, серед яких запашний перець, коріандр та кмин. Приготувати сало в такий спосіб досить легко і швидко, якщо є автоклав.
Складові:
- Сало
- Вода
- Лавровий лист
- Запашний перець
- Чорний перець горошком
- Сіль
- Зерна коріандру
- Кмин
- Часник
Спосіб приготування:
- Сало з м’ясними шарами нарізаємо довгими шматками та накладаємо у чисті банки.
- Для 1 л беремо: 550-660 г сала, шматочок лаврового листа, 10-12 горошин чорного перцю, 3 горошини запашного перцю, 0,5 чайної ложки зерен коріандру, 0,5 чайної ложки кмину, 5-6 зубків часник або чайну ложку сушеного часнику. Закладаємо у банки.
- Для розсолу використовуємо 1 л води та 130 г солі. Цією кількістю заливаємо дві літрові банки.
- В автоклаві стерилізуємо 5 хвилин за температури 105 градусів. У каструлі з водою стерилізуємо 4 години.
- Закриваємо.
Раніше "Телеграф" писав, навіщо при засолюванні сала використовують цукор.