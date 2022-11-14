Як замаринувати сало на зиму, щоб воно вийшло смачним та ароматним: дуже простий рецепт (відео)

Це простий та швидкий спосіб закрити сало

Сало – смачнющий продукт української кухні та вдалий не лише для приготування смачної закуски-п’ятихвилинки, а й годиться на заготівлі. На зиму можна замаринувати сало зі спеціями, завдяки чому воно буде насиченим та ароматним.

Рецептом маринованого сала на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Весь секрет смаку в наборі спецій, серед яких запашний перець, коріандр та кмин. Приготувати сало в такий спосіб досить легко і швидко, якщо є автоклав.

Складові:

Сало

Вода

Лавровий лист

Запашний перець

Чорний перець горошком

Сіль

Зерна коріандру

Кмин

Часник

Спосіб приготування:

Сало з м’ясними шарами нарізаємо довгими шматками та накладаємо у чисті банки. Для 1 л беремо: 550-660 г сала, шматочок лаврового листа, 10-12 горошин чорного перцю, 3 горошини запашного перцю, 0,5 чайної ложки зерен коріандру, 0,5 чайної ложки кмину, 5-6 зубків часник або чайну ложку сушеного часнику. Закладаємо у банки. Для розсолу використовуємо 1 л води та 130 г солі. Цією кількістю заливаємо дві літрові банки. В автоклаві стерилізуємо 5 хвилин за температури 105 градусів. У каструлі з водою стерилізуємо 4 години. Закриваємо.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо при засолюванні сала використовують цукор.