Як солити сало з цукром, щоб воно виходило м’яким і ніжним: найпростіший спосіб
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Свиняче сало в розсолі з цукром виходить дуже оригінальним за смаком
Завдяки своїм корисним властивостям та особливому смаку сало є улюбленим натуральним продуктом багатьох українців. Його можна їсти свіжим, а також у маринованому вигляді. Благо, рецептів розсолів із салом є велика кількість.
Пропонуємо своїм читачам приготувати справжній делікатес — сало в розсолі з цукром. Нехай вас не лякає слово "цукор" — через його додавання до розсолу звичайний смак цього "суперфуду" різко змінюється. Сало виходить не солодким, а ніжним та м’яким на смак, пише iamcook.ru.
Також важливим компонентом є часник, і в даному рецепті ним краще не зневажати.
Як засолити сало з цукром: рецепт
Інгредієнти:
- Сало середньої товщини (бажано з м’ясним прошарком) — 0,5 кг.
- Вода — 0,5 л
- Сіль — 1 ст. л. (+ 2-3 ст.л. для обвалення сала)
- Цукор — 1 ст. л.
- Часник — 3 зубки
- Чорний перець горошком — 4 шт.
Спосіб приготування:
- Підготуйте інгредієнти. Кип’ячену воду для розсолу перелийте в півлітрову скляну банку, додайте сіль із цукром та горошинки чорного перцю. Перемішайте, щоб кристали розтанули. Залиште при кімнатній температурі доти, доки маринад не охолоне.
- Промийте сало та розріжте на порційні шматки. Обвалюйте їх з усіх боків у суміші солі для обвалки (2-3 ст.л.) та пропущеного через прес часнику.
- Перекладіть сало в банку і полийте маринадом. Накрийте капроновою кришкою і залиште на два дні при кімнатній температурі, без попадання на банку сонячних променів.
- Після закінчення часу відправте сало ще на 1-2 дні в холодильник. Сало готове!
Таке сало добре зберігається в холодильнику. Для цього варто загорнути його у пергамент або фольгу.
Також на нашому сайті є цікавий рецепт засолювання сала, завдяки якому цей продукт буквально тане в роті.
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