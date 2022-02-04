Як солити сало з цукром, щоб воно виходило м’яким і ніжним: найпростіший спосіб

Свиняче сало в розсолі з цукром виходить дуже оригінальним за смаком

Завдяки своїм корисним властивостям та особливому смаку сало є улюбленим натуральним продуктом багатьох українців. Його можна їсти свіжим, а також у маринованому вигляді. Благо, рецептів розсолів із салом є велика кількість.

Пропонуємо своїм читачам приготувати справжній делікатес — сало в розсолі з цукром. Нехай вас не лякає слово "цукор" — через його додавання до розсолу звичайний смак цього "суперфуду" різко змінюється. Сало виходить не солодким, а ніжним та м’яким на смак, пише iamcook.ru.

Також важливим компонентом є часник, і в даному рецепті ним краще не зневажати.

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Як засолити сало з цукром: рецепт

Інгредієнти:

Сало середньої товщини (бажано з м’ясним прошарком) — 0,5 кг.

Вода — 0,5 л

Сіль — 1 ст. л. (+ 2-3 ст.л. для обвалення сала)

Цукор — 1 ст. л.

Часник — 3 зубки

Чорний перець горошком — 4 шт.

Спосіб приготування:

Підготуйте інгредієнти. Кип’ячену воду для розсолу перелийте в півлітрову скляну банку, додайте сіль із цукром та горошинки чорного перцю. Перемішайте, щоб кристали розтанули. Залиште при кімнатній температурі доти, доки маринад не охолоне. Промийте сало та розріжте на порційні шматки. Обвалюйте їх з усіх боків у суміші солі для обвалки (2-3 ст.л.) та пропущеного через прес часнику. Перекладіть сало в банку і полийте маринадом. Накрийте капроновою кришкою і залиште на два дні при кімнатній температурі, без попадання на банку сонячних променів. Після закінчення часу відправте сало ще на 1-2 дні в холодильник. Сало готове!

Таке сало добре зберігається в холодильнику. Для цього варто загорнути його у пергамент або фольгу.

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