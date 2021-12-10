Дієтолог Наталія Самойленко розповіла, чим корисне сало.

Сало є не лише справжнім українським продуктом, а й джерелом цінних жирних кислот. Якщо ви не вживаєте сало через те, що боїтеся надлишку поганого холестерину, то спокійно можете діставати сало з морозильника!

Побоювання, що з салом в організм надходить значна кількість холестерину, занадто перебільшені і навіть неправильні. При споживанні 20-30 г сала на день (рекомендована кількість) до організму потрапляє 30 мг холестерину. Для людей із нормальним здоров’ям допустима денна доза холестерину становить 300 мг, а для тих, хто пережив інфаркт або інсульт – до 200 мг. Тобто вживання 30 г сала на день не тільки не підвищить рівень холестерину, а навпаки, спалюватиме його.

В якому вигляді вживати сало?

Найкраще вживати в солоному або маринованому вигляді, тому що інші варіанти приготування як копчення, смаження не принесуть користі для вашого здоров’я.

Корисні властивості сала:

Містить у собі вітаміни: A, B1, B2, B3, B6, B12, D, E та мінерали: кальцій, магній, цинк, залізо, фосфор, селен та інші.

Незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти, необхідні для утворення оболонок навколо нейронів та протидії запальним процесам.

Містить холін — це вітамін B-комплексу, що бере участь у метаболізмі, що грає важливу роль в обміні жирів.

Лецитин, що міститься в салі, сприятливо впливає на судини та клітинні мембрани, зміцнює їх і робить більш еластичними.

Містить арахідонову кислоту, оскільки організм людини не синтезує її в достатній кількості для покриття її потреби, її потрібно вносити з їжею

Щоб отримати максимум користі при вживанні сала, потрібно пам’ятати, що лише помірне споживання сала принесе користь. Вживайте сало вранці або в обід, саме в цей час крім корисних речовин, Ваш організм отримає потужне енергетичне підживлення.

Зверніть увагу!

Якщо у вас проблеми із серцево-судинними захворюваннями, потрібно відмовитися від солоного сала, вживайте у невеликих кількостях свіже чи свіжоморожене за рекомендацією вашого лікаря!