"Кулінарне золото": лікарка розповіла, чому взимку потрібно їсти сало

Сало містить корисні жири.

Такий "суперфуд" як сало палко люблять багато українців. Ми часто вживаємо цей продукт, ось тільки часом його жирність може викликати побоювання. Чи справді так корисно сало і чи можна його вживати?

Сімейний лікар вищої категорії, нутриціолог Галина Похмурська розповіла "Телеграфу" про корисні властивості українського "кулінарного золота". За словами нутріціолога, сало — корисний продукт і особливо доречно вживати його взимку.

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"Чи можна вживати сало? Звичайно, можна, до того ж треба. Мало того, що його протягом року корисно споживати, але взимку воно особливо доречне. Сало — це скупчення корисних жирів, і насправді це міф про те, що сало підвищує холестерин або завдає іншої шкоди серцево-судинній системі. Насправді надлишок чогось завжди приведе до шкоди", — зазначає лікар.

Нутриціолог також розповіла про корисні властивості ще одного улюбленого українцями "суперфуду", а саме меду. За її словами, він є клондайком вітамінів та корисних мікроелементів.

Раніше нутріціолог назвала топ корисних продуктів, які обов’язково мають бути на вашому столі взимку.