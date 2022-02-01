"Кулінарне золото": лікарка розповіла, чому взимку потрібно їсти сало
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Сало містить корисні жири.
Такий "суперфуд" як сало палко люблять багато українців. Ми часто вживаємо цей продукт, ось тільки часом його жирність може викликати побоювання. Чи справді так корисно сало і чи можна його вживати?
Сімейний лікар вищої категорії, нутриціолог Галина Похмурська розповіла "Телеграфу" про корисні властивості українського "кулінарного золота". За словами нутріціолога, сало — корисний продукт і особливо доречно вживати його взимку.
"Чи можна вживати сало? Звичайно, можна, до того ж треба. Мало того, що його протягом року корисно споживати, але взимку воно особливо доречне. Сало — це скупчення корисних жирів, і насправді це міф про те, що сало підвищує холестерин або завдає іншої шкоди серцево-судинній системі. Насправді надлишок чогось завжди приведе до шкоди", — зазначає лікар.
Нутриціолог також розповіла про корисні властивості ще одного улюбленого українцями "суперфуду", а саме меду. За її словами, він є клондайком вітамінів та корисних мікроелементів.
Раніше нутріціолог назвала топ корисних продуктів, які обов’язково мають бути на вашому столі взимку.
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