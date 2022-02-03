Як засолити сало, щоб воно тануло у роті: прості хитрощі

Дуже важливо вибрати "правильний" шматок сала.

Медики вважають, що сало дуже корисний продукт, який надзвичайно важливо вживати. У ньому міститься маса корисних жирів, тому взимку його вживання особливо важливе. А щоб сало, яке ви засолюєте, вийшло дійсно м’яким, ніжним і тане в роті потрібно знати кілька важливих правил його засолювання.

Як правильно вибрати сало для засолювання

Колір. Він має бути рівним і білим з легким рожевим відтінком. Плями та жовтизна видають не свіже сало, пише menu-doma.ru.

Шкірка. Повна відсутність щетини та приємний аромат – ознаки гарного, якісного сала. Шкірка не повинна бути надто товстою та грубою.

Запах. Якщо у сала присутній виражений хімічний аромат, краще утриматися від покупки такого продукту. Також неприємний запах — ознака розкладання, що починається.

Консистенція. Щоб сало після засолювання вийшло смачним і буквально тануло у роті, перед покупкою зверніть увагу на його консистенцію. Найпростіше це зробити сірником або іншою негострою дерев’яною паличкою. Вона повинна входити легко та м’яко. Але й надто водянисте сальце брати не варто. Мабуть, це неякісний товар.

Наявність м’яса. Для домашнього засолювання краще використовувати сало з найменшою кількістю м’ясних прошарків. Сире м’ясо краще готувати у духовці.

Товщина. Придатним для соління в домашніх умовах вважається шматок товщиною до 5 см. Шматки товщі перед засолюванням краще розрізати на частини.

Як правильно засолити сало

Інгредієнти:

Сало — 1 кг

Сіль — 300 г

Часник — 5 зубків (за бажанням)

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Спосіб приготування:

Наріжте сало шматками завширшки 4-5 див. У глибоку ємність насипте всю сіль, добре натріть нею сало з усіх боків. Наріжте часник часточками товщиною 1-2 мм і покладіть їх у прорізи на шматочках сала. Перекладіть сало в контейнер, накрийте та приберіть у холодильник на 3–4 дні.

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