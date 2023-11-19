Картопля буде вдвічі смачнішою: хитрощі, про які мало хто знає

Ці поради допоможуть отримати смачну страву

Ми розповідали, як правильно заморожувати рибу. Тепер ділимось порадами щодо приготування картоплі.

Здавалося б, що приготувати картоплю може кожен, але не всі знають секрети, що забезпечать смачну страву. Особливо це стосується випадків, коли овоч старий або темніє після тертя. На ProstoWay поділились порадами, що точно вам знадобляться.

Секрети приготування картоплі

Найскладніше готувати стару картоплю, що вже втратила свій смак. Але його ще можна повернути. Для цього достатньо під час варіння додати у воду 1 ч.л. оцту, 3 зубчики часнику та лавровий лист. Картопля стане смачною. Але не забудьте після приготування витягнути лавровий листок — інакше він може надати страві гіркого присмаку.

Страви з картоплі, яка потемніла, мають невиграшний зовнішній вигляд. Щоб сирий коренеплід не потемнів, його необхідно розмішати з невеликою кількістю молока. На 10 великих картоплин буде достатньо всього 50 мл молока.

Смак та аромат картопляного пюре можна покращити. Для цього його краще збивати вручну, а не міксером. Кухонний гаджет лише допоможе зробити пюре пишним, але не збереже його смаку.

Ці поради допоможуть вам готувати найсмачнішу картоплю. Також ми розповідали, що зробити з силіконовою формою після випікання в ній.