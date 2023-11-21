Пальчики оближеш: смажені сирні палички, які розлетяться за лічені хвилини

Для приготування цієї смакоти потрібно мінімум часу

Ми розповідали, як дуже смачно приготувати пісний борщ з "вушками". Тепер пропонуємо цікавий рецепт популярних смажених сирних паличок, які дуже полюбляють і дорослі, і діти.

Разом з "Галицьким кореспондентом" навчимо вас швидко готувати сирні палички, які стоять поруч з нагетсами та снеками. Запорука смачної страви — правильно обраний твердий сир.

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт.

Сир твердий — 200 г

Зелень кропу — 10 г

Сіль — 1 чайна ложка

Мелена солодка паприка — 1 чайна ложка

Вершкове масло — 30 г

Панірувальні сухарі – 100 г

Спосіб приготування:

Улюблений сир варто наріжте на брусочки по 0,5 см. Кожен шматочок опустіть у добре збиті яйця та запаніруйте в сухариках.

Сирні брусочки треба обсмажити на вершковому маслі. Можна притрусити зеленню та меленою солодкою паприкою. Подаються палички до столу дуже гарячими.

Аби ця проста страва була з родзинкою – обов’язково варто зробити соус. Без цього точно не обійтися, якщо ви чекаєте гостей.

Сирний соус

Це дуже легкий варіант соусу, бо для нього вам потрібні лише сметана, часник та трохи зеленої цибулі. Подрібніть усі інгредієнти та змішайте. І все — запрошуйте дорогих людей до столу.

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