Как замариновать сало на зиму, чтобы оно получилось вкусным и ароматным: очень простой рецепт (видео)

Это простой и быстрый способ закрыть сало

Сало – вкуснейший продукт украинской кухни и удачный не только для приготовления вкусной закуски-пятиминутки, а и годится на заготовки. На зиму можно замариновать сало со специями, благодаря чему оно будет насыщенным и ароматным.

Рецептом маринованного сала на зиму поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Весь секрет вкуса в наборе специй, среди которых душистый перец, кориандр и тмин. Приготовить сало таким способом достаточно просто и быстро, если есть автоклав.

Ингредиенты:

Сало

Вода

Лавровый лист

Душистый перец

Черный перец горошком

Соль

Зерна кориандра

Тмин

Чеснок

Способ приготовления:

Сало с мясными слоями нарезаем длинными кусками и накладываем в чистые банки. Для 1 л берем: 550-660 г сала, кусочек лаврового листа, 10-12 горошин черного перца, 3 горошины душистого перца, 0,5 чайной ложки зерен кориандра, 0,5 чайной ложки тмина, 5-6 зубков чеснок или чайную ложку сушеного чеснока. Закладываем в банки. Для рассола используем 1 л воды и 130 г соли. Этим количеством заливаем две литровые банки. В автоклаве стерилизуем 5 минут при температуре 105 градусов. В кастрюле с водой стерилизуем 4 часа. Закрываем.

Ранее "Телеграф" писал, зачем при засолке сала используют сахар.