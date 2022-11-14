Как замариновать сало на зиму, чтобы оно получилось вкусным и ароматным: очень простой рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это простой и быстрый способ закрыть сало
Сало – вкуснейший продукт украинской кухни и удачный не только для приготовления вкусной закуски-пятиминутки, а и годится на заготовки. На зиму можно замариновать сало со специями, благодаря чему оно будет насыщенным и ароматным.
Рецептом маринованного сала на зиму поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Весь секрет вкуса в наборе специй, среди которых душистый перец, кориандр и тмин. Приготовить сало таким способом достаточно просто и быстро, если есть автоклав.
Ингредиенты:
- Сало
- Вода
- Лавровый лист
- Душистый перец
- Черный перец горошком
- Соль
- Зерна кориандра
- Тмин
- Чеснок
Способ приготовления:
- Сало с мясными слоями нарезаем длинными кусками и накладываем в чистые банки.
- Для 1 л берем: 550-660 г сала, кусочек лаврового листа, 10-12 горошин черного перца, 3 горошины душистого перца, 0,5 чайной ложки зерен кориандра, 0,5 чайной ложки тмина, 5-6 зубков чеснок или чайную ложку сушеного чеснока. Закладываем в банки.
- Для рассола используем 1 л воды и 130 г соли. Этим количеством заливаем две литровые банки.
- В автоклаве стерилизуем 5 минут при температуре 105 градусов. В кастрюле с водой стерилизуем 4 часа.
- Закрываем.
Ранее "Телеграф" писал, зачем при засолке сала используют сахар.