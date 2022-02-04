Укр

Как солить сало с сахаром, чтобы оно получалось мягким и нежным: самый простой способ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
102
Необычный рецепт рассола для свиного сала Новость обновлена 04 февраля 2022, 12:13
Необычный рецепт рассола для свиного сала

Свиное сало в рассоле с сахаром получается очень оригинальным по вкусу

Благодаря своим полезным свойствам и особому вкусу сало является любим натуральным продуктом многих украинцев. Его можно есть свежим, а также в маринованном виде. Благо, рецептов рассолов с салом есть большое количество.

Предлагаем своим читателям приготовить настоящий деликатес — сало в рассоле с сахаром. Пусть вас не пугает слово "сахар" — из-за его добавления в рассол обычный вкус этого "суперфуда" резко меняется. Сало получается не сладким, а нежным и мягким на вкус, пишет iamcook.ru.

Также немаловажным компонентом является чеснок, и в данном рецепте лучше им не пренебрегать.

Как засолить сало с сахаром: рецепт

Ингредиенты:

  • Сало средней толщины (желательно с мясной прослойкой) — 0,5 кг
  • Вода — 0,5 л
  • Соль — 1 ст. л. (+ 2-3 ст.л. для обвалки сала)
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубка
  • Чёрный перец горошком — 4 шт.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте ингредиенты. Кипяченую воду для рассола перелейте в полулитровую стеклянную банку, добавьте соль с сахаром и горошинки черного перца. Перемешайте, чтобы кристаллы растаяли. Оставьте при комнатной температуре до тех пор, пока маринад не остынет.
  2. Промойте сало и разрежьте на порционные куски. Обваляйте их со всех сторон в смеси соли для обвалки (2-3 ст.л.) и пропущенного через пресс чеснока.
  3. Переложите сало в банку и полейте остывшим маринадом. Накройте капроновой крышкой и оставьте на два дня при комнатной температуры, без попадания на банку солнечных лучей.
  4. По истечению времени отправьте сало еще на 1-2 дня в холодильник. Сало готово!

Такое сало отлично хранится в холодильнике. Для этого стоит завернуть его в пергамент или фольгу.

Также на нашем сайте есть интересный рецепт засаливания сала, благодаря которому этот продукт буквально тает во рту.

Теги:
#Рецепты #Сало #Лайфхаки
Российский президент Владимир Путин
Политика
Путин готов встретиться с Зеленским, но с условием
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российский президент Владимир Путин
Путин готов встретиться с Зеленским, но с условием
Дата публикации
Категория
Так выглядел "Ауди" Сергея Шефира после покушения
Лидер банды и возможный киллер для помощника нардепа: на кого якобы хотят "повесить" покушение на Шефира
Дата публикации
Категория
Законопроект вызвал у экспертов много вопросов
Украинцам предлагают налог "как в США": экономисты рассказали, что не так
Дата публикации
Категория
Наивысшая летальность - на Запорожье
Такого еще не было: в Украине зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса
Дата публикации
Категория
Что происходит с ценами на квартиры в столице
Цены на квартиры в Украине растут: названы пять причин