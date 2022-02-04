Как солить сало с сахаром, чтобы оно получалось мягким и нежным: самый простой способ
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Свиное сало в рассоле с сахаром получается очень оригинальным по вкусу
Благодаря своим полезным свойствам и особому вкусу сало является любим натуральным продуктом многих украинцев. Его можно есть свежим, а также в маринованном виде. Благо, рецептов рассолов с салом есть большое количество.
Предлагаем своим читателям приготовить настоящий деликатес — сало в рассоле с сахаром. Пусть вас не пугает слово "сахар" — из-за его добавления в рассол обычный вкус этого "суперфуда" резко меняется. Сало получается не сладким, а нежным и мягким на вкус, пишет iamcook.ru.
Также немаловажным компонентом является чеснок, и в данном рецепте лучше им не пренебрегать.
Как засолить сало с сахаром: рецепт
Ингредиенты:
- Сало средней толщины (желательно с мясной прослойкой) — 0,5 кг
- Вода — 0,5 л
- Соль — 1 ст. л. (+ 2-3 ст.л. для обвалки сала)
- Сахар — 1 ст. л.
- Чеснок — 3 зубка
- Чёрный перец горошком — 4 шт.
Способ приготовления:
- Подготовьте ингредиенты. Кипяченую воду для рассола перелейте в полулитровую стеклянную банку, добавьте соль с сахаром и горошинки черного перца. Перемешайте, чтобы кристаллы растаяли. Оставьте при комнатной температуре до тех пор, пока маринад не остынет.
- Промойте сало и разрежьте на порционные куски. Обваляйте их со всех сторон в смеси соли для обвалки (2-3 ст.л.) и пропущенного через пресс чеснока.
- Переложите сало в банку и полейте остывшим маринадом. Накройте капроновой крышкой и оставьте на два дня при комнатной температуры, без попадания на банку солнечных лучей.
- По истечению времени отправьте сало еще на 1-2 дня в холодильник. Сало готово!
Такое сало отлично хранится в холодильнике. Для этого стоит завернуть его в пергамент или фольгу.
Также на нашем сайте есть интересный рецепт засаливания сала, благодаря которому этот продукт буквально тает во рту.
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